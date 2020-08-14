Умерла звезда советской эстрады Валентина Легкоступова

Умерла российская певица Валентина Легкоступова. Об этом вечером 14 августа сообщила дочь артистки Анетта Бриль в своем Instagram, передает Tengrinews.kz.



"Сегодня в 15:30 не стало замечательного светлого человека, самой лучшей в мире мамы, дочери и бабушки. Светлая память..." - написала она.



По информации издания "СтарХит", 54-летняя артистка скончалась в реанимации московской больницы, куда была госпитализирована несколько дней назад. Врачи боролись за жизнь Легкоступовой, но ее состояние было тяжелым.



Как сообщалось ранее, исполнительница хита "Ягода-малина" с 23 июля по 7 августа не выходила на связь с дочерью и сыном. Позже звезду советской эстрады обнаружила дочь в квартире в Москве в состоянии алкогольного опьянения с многочисленными травмами. Легкоступова находилась там с мужем, яхтсменом Юрием Фирсовым, тоже в состоянии опьянения. Супругов поместили в наркологическую клинику, откуда Фирсов сбежал, а затем певица впала в кому. Позднее появилась информация о том, что Легкоступову подключили к аппарату ИВЛ.