Как казахстанцы относятся к вакцинации от коронавируса

После того, как Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса, возможность сделать прививку от опасного вируса стала реальнее.Ученые многих стран работают над созданием спасительной вакцины, в том числе и казахстанские специалисты.Корреспонденты Sputnik Казахстан опросили граждан и поинтересовались, будут ли они делать прививку от COVID-19, когда препарат появится в Казахстане. Ответы смотрите в нашем видео.Среди опрошенных находились те, кто говорил, что большее доверие у них вызывает российская разработка. Многие казахстанцы считают, что вакцина бесполезна, и человеческий организм может справиться с болезнью самостоятельно.Есть и те, кто категорически против вакцинации как таковой, в том числе от коронавируса. Такие люди говорят, что боятся последствий, которые может вызвать прививка.Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.В российском Минздраве, в свою очередь, заявили, что вакцина "показала высокую эффективность и безопасность". Ее разработкой занимались специалисты Центра имени Гамалеи.Первыми в России планируют привить врачей. Это может случиться уже в сентябре текущего года. С 1 января 2021 года российский препарат поступит в широкий доступ.Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу с регистрацией препараты и заявил, что во второй половине августа Казахстан направит в Москву правительственную делегацию, чтобы обсудить вопросы закупа вакцины.