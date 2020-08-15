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Как казахстанцы относятся к вакцинации от коронавируса

Просмотров:853 Опубликовано: Сегодня, 09:20
Как казахстанцы относятся к вакцинации от коронавируса
Фото из открытых источников
После того, как Россия зарегистрировала первую вакцину от коронавируса, возможность сделать прививку от опасного вируса стала реальнее.

Ученые многих стран работают над созданием спасительной вакцины, в том числе и казахстанские специалисты.

Корреспонденты Sputnik Казахстан опросили граждан и поинтересовались, будут ли они делать прививку от COVID-19, когда препарат появится в Казахстане. Ответы смотрите в нашем видео.

Среди опрошенных находились те, кто говорил, что большее доверие у них вызывает российская разработка. Многие казахстанцы считают, что вакцина бесполезна, и человеческий организм может справиться с болезнью самостоятельно.

Есть и те, кто категорически против вакцинации как таковой, в том числе от коронавируса. Такие люди говорят, что боятся последствий, которые может вызвать прививка.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID-19. Об этом во вторник, 11 августа, сообщил президент России Владимир Путин. Он также отметил, что одна из его дочерей уже сделала прививку от коронавируса и чувствует себя хорошо.

В российском Минздраве, в свою очередь, заявили, что вакцина "показала высокую эффективность и безопасность". Ее разработкой занимались специалисты Центра имени Гамалеи.

Первыми в России планируют привить врачей. Это может случиться уже в сентябре текущего года. С 1 января 2021 года российский препарат поступит в широкий доступ.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил российского коллегу с регистрацией препараты и заявил, что во второй половине августа Казахстан направит в Москву правительственную делегацию, чтобы обсудить вопросы закупа вакцины.



Источник: sputniknews.kz
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Комментарии ( 3 )

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gurev57 (Посетители) Сегодня, 14:10
Поздравляю Россию с вакциной.
 
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babe (Посетители) Сегодня, 11:26
Может хоть с наличием вакцины этот дурдом под названием карантин прекратится, под видом которого каждый , у кого есть возможность старается сделать свои чёрные делишки.
 
-1
  • OpOp
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  • Expert
  • babe
  • veselaya
 master_kz (Посетители) Сегодня, 10:48
Такие люди говорят, что боятся последствий, которые может вызвать прививка.

У каждого на плече есть след. И ничего.Тем более вакцина своя а не экспортный вариант.
 
 

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