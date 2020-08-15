Полеты между Турцией и Казахстаном возобновят с 1 сентября. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, передает Tengrinews.kz.



О возобновлении полетов между странами с 1 сентября сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Адиль Караисмаилоглу в пятницу.



Как сообщает издание, Турция завершила переговоры с 92 странами о возобновлении полетов.



Напомним, авиасообщение между Казахстаном и Турцией было возобновлено 20 июня. Однако рейсы были приостановлены 4 июля из-за резкого роста заболеваемости COVID-19 в Казахстане. Отметим, что в период с 20 июня по 4 июля 622 казахстанца смогли отдохнуть в Турции.



Ранее председатель Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта Дастан Рыспеков заявлял о планах по возобновлению туристических авиарейсов в Турцию с 10 августа.