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Очевидно, что это был поджог - президент Казахфильма

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:04
Очевидно, что это был поджог - президент Казахфильма
Фото из открытых источников
Казахстанский кинорежиссер и продюсер Акан Сатаев высказался о предполагаемых причинах пожара на киностудии "Казахфильм", сообщает zakon.kz.

Напомним, что с 7 июля 2020 года Сатаев стал президентом АО "Казахфильм".

Очевидно, что это был поджог. К счастью, обошлось без жертв. Тот урон, который мы имеем, в общем-то незначительный, поэтому мы продолжаем свою работу. Очень надеюсь, что мы найдем этих преступников, - заявил режиссер на своей странице в Instagram.

По словам режиссера, в огне пострадала декорация кинокартины "Казахское ханство". Второй объект, который сгорел в 200 метрах от декорации – это склад пиломатериалов.

Сатаев поблагодарил пожарных, власти города, "которые быстро и эффективно справились" с чрезвычайным происшествием".



14 августа в десятом часу вечера поступило сообщение о пожаре на киностудии.

Пожарные прибыли через 7 минут после начала пожара. Открытым пламенем горели складированные стройматериалы под металлическим навесом.

В ходе тушения пожара обнаружен второй очаг возгорания - деревянное строение, - говорится в сообщении пресс-службы ДЧС.

Ранее аким города Алматы Бакытжан Сагинтаев твитнул, что на данный момент устраняются последствия. Аким поручил ДП и ДЧС установить ущерб и причину.


Источник: zakon.kz
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