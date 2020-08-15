«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 15 Августа
+25...+23
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.02 KZT
  • €1 = 494.02 KZT
  • 1 RUB = 5.71 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

В России начали производить вакцину от коронавируса

Просмотров:314 Опубликовано: Сегодня, 14:59
В России начали производить вакцину от коронавируса
Фото: Российский Фонд Прямых Инвестиций
В России начали производить вакцину от коронавируса. ОБ этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Начато производство вакцины от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанной НИЦЭМ имени Гамалеи Минздрава России", - говорится в сообщении.

Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19. Вакцина получила название "Спутник V".

В создание препарата также вложился Российский фонд прямых инвестиций. Его руководитель Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз вакцины более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах. По его словам, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
По информации из Государственного реестра лекарственных средств, препарат будет представлять собой раствор для внутримышечного введения. Вакцинацию планируют проводить в два этапа: вначале - компонентом I, через три недели - компонентом II.

Как сообщили в Минздраве России, двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет сроком до двух лет.

В ведомстве также анонсировали публикацию данных о доклинических и клинических исследованиях препарата. Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что критика из-за рубежа во многом связана с "неполнотой данных", добавив, что не все знают - "вакцина выпущена на платформе, на которой уже сделано шесть продуктов".


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • babe
 mer (Посетители) Сегодня, 16:11
У человека после гриппа 1 год иммунитет,и не факт ,что возможно и больше. А вот после короны ,пока только вопросы,но вероятнее всего тоже не меньше года.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика