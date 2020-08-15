Руководство Беларуси никому не отдаст страну - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, действующее руководство республики никому ее не отдаст и "удержит ситуацию", отметив при этом, что, находясь в центре Европы, Белоруссия должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы. Об этом она заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БелТА.



"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится (из забастовок и акций протеста в Белоруссии – ред.). Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко.



"Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - сказал глава государства.



Он призвал оппозицию "утихомириться", а если те хотят "повоевать", то пусть не прячутся за спинами "девчонок".



"Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" - приводит слова Лукашенко агентство.



Лукашенко также добавил, что в стране "продолжают раскачивать обстановку".



"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится", - заявил Лукашенко.



Как сообщает РИА Новости, также состоялся разговор президентов России и Беларуси.



Владимир Путин и Александр Лукашенко в разговоре согласились, что нельзя допустить, чтобы сложной ситуацией в республике воспользовались "деструктивные силы". Подробности беседы, которая прошла по инициативе Минска, опубликовала пресс-служба Кремля.

Белорусский лидер, в частности, проинформировал Путина об обстановке в стране после выборов, президенты выразили уверенность, что возникшие проблемы вскоре урегулируют.



"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.



Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где, в том числе, располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.



По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.