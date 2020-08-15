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Руководство Беларуси никому не отдаст страну - Лукашенко

Просмотров:658 Опубликовано: Сегодня, 19:22
Руководство Беларуси никому не отдаст страну - Лукашенко
Фото с сайта БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, действующее руководство республики никому ее не отдаст и "удержит ситуацию", отметив при этом, что, находясь в центре Европы, Белоруссия должна быть готова вовремя ответить на любые вызовы. Об этом она заявил на совещании в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, передает Tengrinews.kz со ссылкой на БелТА.

"Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится (из забастовок и акций протеста в Белоруссии – ред.). Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим", - заявил Лукашенко.

"Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы", - сказал глава государства.

Он призвал оппозицию "утихомириться", а если те хотят "повоевать", то пусть не прячутся за спинами "девчонок".

"Утихомирьтесь, успокойтесь. Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками. Не надо вперед выставлять девчонок и угрожать семьям. Пока прошу: не трогайте ни в чем не повинных людей!" - приводит слова Лукашенко агентство.

Лукашенко также добавил, что в стране "продолжают раскачивать обстановку".

"Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится", - заявил Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, также состоялся разговор президентов России и Беларуси.

Владимир Путин и Александр Лукашенко в разговоре согласились, что нельзя допустить, чтобы сложной ситуацией в республике воспользовались "деструктивные силы". Подробности беседы, которая прошла по инициативе Минска, опубликовала пресс-служба Кремля.
Белорусский лидер, в частности, проинформировал Путина об обстановке в стране после выборов, президенты выразили уверенность, что возникшие проблемы вскоре урегулируют.

"Главное, чтобы этими проблемами не воспользовались деструктивные силы, стремящиеся к тому, чтобы нанести ущерб взаимовыгодному сотрудничеству двух стран в рамках Союзного государства", - говорится в сообщении.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер. Так, 14 августа состоялась многотысячная протестная акция у Дома правительства в Минске, где, в том числе, располагается ЦИК Белоруссии. Манифестанты требовали пересчета голосов на прошедших выборах и отставки Лукашенко, обошлось без задержаний.

По данным МВД Белоруссии, в результате массовых беспорядков с 9 по 13 августа пострадал 121 сотрудник милиции, следственными органами возбуждено свыше 90 уголовных дел. Были задержаны более 6,7 тысячи участников несанкционированных акций. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 13 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 22:24
Если его свергнут с трона пойдет эффект домино сами знаете куда. Поэтому наверное придумают что он типа ушел по болезни или вовсе просто устронят. Ни Россия ни какая другая страна его не осмелится принять по крайней мере в СНГ. Потомучто это сможет спровоцировать народ. Так что ситуация у него хуже чем у Януковича в этом плане. Возможно он поедет либо в Туркцию или Китай.
 
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 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 21:59
Цитата: Vladimir7737
А белорусы вообще-то высказались. Выборы прошли.

Поэтому и идут протесты! Никто не голосовал за Лукашенко, выборы сфальсифицировны, приписали ему 80%!
Заводы становятся на забастовки, крупные предприятия, весь народ знает, что за него не голосовали!

Не много беларусы хотят - ЧЕСТНЫХ выборов!
А эта диктаторская от страха начала своим псам в форме ОМОНа платить по $2000 в ДЕНЬ(!) чтобы они били и разгоняли людей! 6700 человек покалечили! В Афгане так душманы не били пленных, как эти фашисты бьют задержанных, и молодых и старых и женщин и мужчин!

shurik_kz11,
Учителей заставляли делать вбросы и подписывать фальшивые протоколы

Они (псы диктатора) никак не поймут, что обмануть можно сотню людей, ну тысячу, но никак не обманешь всю страну!

Один из коментов беларусов с сайта TUT.BY, это сайт который по мнению белорусов правдиво освещает события:
boris_yakovito_talks35 (15.08.20 17:01) писал(a):
А мы и не просим зарубежного правительства. Мы просим открыто пересчитать бюллетени с выборов и провести новые выборы Президента. Мы, белорусы, с этим справимся и без помощи ЕС и РФ. Главный противник, это как раз это "конституционное" правительство у нас.
Оригинальные бюллетени уже сожгли и переписали, так что считать больше нечего, увы. Теперь только повторные выборы, с другим составом ЦИК, с независимыми наблюдателями и прозрачным подсчетом голосов. И думаю на этот раз после зверств ОМОНа и спецназа у него и прошлых 10% не наберется
 
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  • alanalda1
 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:43
Цитата: alanalda1
Ничего, народ тебя всё равно усадит на скамью подсудимых в Гааге!

Могут и не успеть довезти до Гааги. Пример с Чаушеску еще в памяти людей
 
-1
  • Empro
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  • shurik_kz11
  • 14679677
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 21:41
Цитата: Daulet201999
Чё ты так держится за эту должность.

Он знает, что если он вылетит с трона, то ему дорога под суд и его ждёт пожизненное заключение! Он это знает, как и знают его подельники в верхах власти и они отчаянно борятся за свою шкуру!
Их слова про страну это брехня! Не заботился он о стране и не заботится, разворовал страну, загнал в долги, а сам царствует!
 
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shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:40
Цитата: Vladimir7737
А белорусы вообще-то высказались. Выборы прошли.

Честные выборы
 
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 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 21:38
babe,
При чём тут штаты? Штаты не участвуют в протестах беларусов.
 
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 shurik_kz11 (Посетители) Сегодня, 21:37
Vladimir7737,
Жители Беларуси высказались в большинстве своем в том же духе, что и жители Казахстана в прошлом году. И о белорусов, и о наших граждан "вытерли ноги".
Но белорусы и живут победнее, и "культ бастықа" у них не так развит - поэтому они уже не могли терпеть и у них сейчас есть шанс "дожать" диктатора.
Забавно было бы взглянуть в глаза тех президентов, кто в числе первых поспешил поздравить Лукашенко с "победой"
 
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  • 14679677
 alanalda1 (Посетители) Сегодня, 21:37
Если там есть мужики, будьте мужиками. Хотите повоевать, подраться - пожалуйста, но давайте мужики с мужиками.

И это сказал "мужик" который спрятался за спинами диких псов в форме ОМОНа, которые били и насиловали девчёнок?
Лукашенко НЕ мужик! Он трус и подлец!
Сам раньше по ТВ говорил - "Если народ захочет, то я уйду".
А сам подделал выборы, и зная, что весь народ его ненавидит, спрятался за спинами своих сторожевых собак!
Лукашенко, если ты мужик, то ответь за свои слова, уйди! Вся страна тебя ненавидит!
Но ты не мужик, ты трус, не способный ответить за свои слова!
Ничего, народ тебя всё равно усадит на скамью подсудимых в Гааге! Ты и твои подельники ответят за все преступления перед народом!
 
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х-фактор (Посетители) Сегодня, 21:35
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  • 14679677
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 21:33
Последний европейский диктатор Лукаш-булбаш не хочет отдовать трон! Всех зальёт молоком из ,,Простоквашено"
 
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