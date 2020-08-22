ООН: в Беларуси в ходе протестов погибли 4 человека. В МВД отправили в СК

В ООН заявили, что подтверждена гибель 4 человек во время протестов. Об этом сообщают в Управлении по правам человека ООН.
Пресс-секретарь Верховного комиссара ООН по правам человека Лиз Тросселл отметила, что большая часть из нескольких тысяч человек, которые, как сообщается, были задержаны в связи с протестами, в настоящее время освобождены.
— Но мы по-прежнему серьезно обеспокоены тем, что, по сообщениям, все еще находятся под стражей более 100 человек, в том числе примерно 60 человек, которые обвиняются в серьезных преступлениях и могут быть приговорены к суровому тюремному заключению в связи с их участием в преимущественно мирных демонстрациях.
В Управлении по координации гуманитарных вопросов выразили особую обеспокоенность тем, что судьба и местонахождение как минимум восьми человек остаются неизвестными. Все исчезли после начала протестов 9 августа.
— Мы напоминаем властям Беларуси об абсолютном запрете пыток и повторяем призыв к незамедлительным, тщательным, независимым и беспристрастным расследованиям всех утверждений о нарушениях прав человека. В их число входят гибель четырех человек в результате травм, полученных во время акций протеста. Жертвы имеют право на возмездие, — добавила Лиз Тросселл.
— За информацией по количеству погибших следует обращаться в Следственный комитет. МВД никому такую информацию не предоставляло и не комментировало, — сообщила TUT.BY официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
Напомним, официально в Беларуси сообщалось о трех жертвах протестов. Первой стал Александр Тарайковский — он погиб 10 августа в Минске около «Пушкинской», его похоронили 15 августа. 11 августа после задержания умер Александр Вихор, его провожали в последний путь 16 августа. 19 августа стало известно о гибели Геннадия Шутова. Как утверждают следователи, 11 августа в Бресте двое мужчин напали на правоохранителей, один из которых ранил брестчанина в голову.
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