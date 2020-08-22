Еще 242 казахстанца заразились коронавирусом

Зарегистрированы 242 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает zakon.kz.



"Из них симптомных носителей - 129, - бессимптомных носителей - 113",- говорится в сообщении МВК по нераспространению COVID-19.



сего в стране подтверждено 104313 случаев, из них:



в городе Алматы - 14034(+40),



в городе Нур-Султан -13710(+24),



в Атырауской области - 10803(+17),



в Карагандинской области - 9918(+24),



в ВКО - 7951(+30),



в ЗКО - 6662(+16),



️в городе Шымкент - 5160(+1),



в Алматинской области - 4864(+7),



в Жамбылской области - 4043(+9),



в СКО - 3836(+14),



в Павлодарской области - 3750(+15),



в Костанайской области - 3325(+10),



в Мангистауской области - 3305(+12),



в Акмолинской области - 3304(+8),



в Туркестанской области - 3235(+11),



в Кызылординской области -3224(+2),



в Актюбинской области - 3189(+2).