Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса

В ВОЗ рассчитывают, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом рассказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Он отметил, что по сравнению с эпидемией "испанского гриппа" 1918 года, которая также продолжалась 2 года, ВОЗ располагает большим количеством технологий.



"При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях", - сказал глава организации.



Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан озвучил прогноз, согласно которому человечество нескоро выработает коллективный иммунитет против коронавируса.



Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.