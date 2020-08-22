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Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса

Просмотров:550 Опубликовано: Сегодня, 08:04
Глава ВОЗ назвал сроки завершения пандемии коронавируса
©REUTERS
В ВОЗ рассчитывают, что пандемия COVID-19 завершится менее чем за два года. Об этом рассказал генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что по сравнению с эпидемией "испанского гриппа" 1918 года, которая также продолжалась 2 года, ВОЗ располагает большим количеством технологий.

"При больших связях вирус быстрее распространяется, но у нас есть технологии, чтобы его остановить. Так что у нас есть недостаток в виде глобализации и большей взаимосвязи, но есть и преимущество в технологиях", - сказал глава организации.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан озвучил прогноз, согласно которому человечество нескоро выработает коллективный иммунитет против коронавируса.

Напомним, 11 марта ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.


Источник: Tengrinews.kz
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