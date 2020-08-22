Назван предотвращающий рак печени напиток

Австралийские ученые доказали, что употребление кофе значительно снижает риск возникновения рака печени. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Известия".



Исследование показало, что если выпивать в день две-три чашки данного напитка, то риск заболеть раком уменьшится на 38 процентов, в случае с употреблением более четырех чашек показатель сократится на 41 процент.



Риск смерти от рака печени при этом в первом случае снизится на 46 процентов, а во втором - на 71 процент.



Сделать такие выводы специалистам позволил анализ данных о болезни за 2016 год, согласно которым от рака печени скончались более 1 миллиона 240 тысяч человек. Они также учли статистику по употреблению кофе среди этих людей.



Согласно расчетам австралийских ученых, при ежедневном употреблении двух чашек кофе от рака печени умерло бы на 452 861 пациента меньше. Если бы участники исследования выпивали по четыре чашки, то выжили бы 723 287 человек.



Таким образом, эксперты считают, что власти должны пропагандировать среди населения необходимость употребления натурального кофе, чтобы защититься от рака.