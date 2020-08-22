На сколько планируют повысить пенсии в 2021 году

Стало известно, на сколько правительство планирует увеличить пенсии казахстанцам с 1 января 2021 года, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Установить, что средства, направленные на пенсионные выплаты по возрасту и пенсионные выплаты за выслугу лет, предусмотрены с учетом повышения их размеров с 1 января 2021 года на 7 процентов", - говорится в проекте закона "О республиканском бюджете на 2021-2023 годы".
В проекте закона сообщается о планах на 2021 год целевого трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме один триллион тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.
Напомним, в 2020 году размер пенсий увеличивали дважды. В первый раз планово с 1 января размер солидарных пенсий был повышен на 7 процентов, при этом минимальный размер пенсии составил 38 636 тенге. Размер государственной базовой пенсионной выплаты увеличился на 5 процентов, а минимальный ее размер составил 16 839 тенге.
Второй раз в апреле пенсии и все соцвыплаты были индексированы на 10 процентов в годовом выражении по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева.
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