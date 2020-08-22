Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин - СМИ

Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту в Берлине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Исходя из данных сервиса FlightRadar, самолет прибыл в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени (12.47 по времени Нур-Султана). Самолет Bombardier Challenger 604 выполнил рейс из Омска в берлинский аэропорт.



Сообщалось, что он летел в аэропорт Шенефельд (Flughafen Berlin-Schönefeld).



Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1. Позже стало известно, что пациент в реанимации.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, он находится в коме.



Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.



Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента.



Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.



Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.