«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Августа
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.62 KZT
  • €1 = 494.43 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин - СМИ

Просмотров:341 Опубликовано: Сегодня, 12:38
Самолет с Навальным на борту прибыл в Берлин - СМИ
Фото ©РИА Новости
Самолет с Алексеем Навальным на борту приземлился в аэропорту в Берлине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Исходя из данных сервиса FlightRadar, самолет прибыл в Берлин из омского аэропорта в 8.47 по местному времени (12.47 по времени Нур-Султана). Самолет Bombardier Challenger 604 выполнил рейс из Омска в берлинский аэропорт.

Сообщалось, что он летел в аэропорт Шенефельд (Flughafen Berlin-Schönefeld).

Самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи №1. Позже стало известно, что пациент в реанимации.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, он находится в коме.

Замглавврача больницы Анатолий Калиниченко в пятницу утром сообщал, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента.

Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле не видят препятствий для транспортировки Навального для лечения за рубеж, кроме врачебного решения.

Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 3 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • sergei 66
  • Neo_454
  • Космос
 slavik (Посетители) Сегодня, 14:10
Найдут там у него "новичок",обвинят спецслужбы РФ и прикончат.Обычная концовка российской либерды и Соровских приспешников.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Космос
  • slavik
 Neo_454 (Посетители) Сегодня, 14:08
Уже не Навальный а Отвальный.
Мишка меченный, Солженицын и т.п.
У всех один финал, чужбина.
От туда теперь будет под двери гадить.
 
-5
  • babe
  • Василий Кравчук
  • Сергей Владимиров
  • My_way
  • GIBSON.SG
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Neo_454
  • slavik
  • Космос
 Рома (Посетители) Сегодня, 13:06
Этого чудика увезли по дальше от страны. Пусть его и Сороса поместят вместе в одной палате по номером 6.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика