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Турция нашла крупные запасы природного газа в Черном море

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:00
Турция нашла крупные запасы природного газа в Черном море
Фото ridus.ru
Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение природного газа, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что это событие исторического масштаба.

Мы обнаружили в Черном море крупнейшее в истории страны месторождение природного газа. Объемы составляют 320 млрд кубометров. К 2023 году мы планируем поставлять его нашим гражданам,
— сказал Эрдоган.
Месторождение было обнаружено на скважине «Туна-1» недалеко от границ Румынии и Болгарии.

На пресс-конференции президент Турции заявил, что страна вступает в новую эпоху. По его словам, обнаружение данных запасов говорит о том, что «с высокой вероятностью в этом районе есть и другие залежи газа».

Эта находка крайне важна с точки зрения энергетической независимости нашей страны. До этого времени мы были полностью зависимы от поставок энергоносителей из-за рубежа, тратили сотни миллионов долларов на это,
— отметил глава государства.
По его словам, в 2017 году Турция обновила энергетическую стратегию, расширила флот исследовательских и буровых судов.

Ранее до официального анонса управляющий директор консалтингового агентства Merkel Energy Кристоф Меркель предположил, что покупкой этого газа могут очень заинтересоваться Болгария, Украина и Греция, если Турция решит его экспортировать. «В зависимости от размера находки я ожидаю, что по крайней мере часть „Турецкого потока“ будет стоять без дела. Зачем Турции продолжать импортировать газ из России?», — сказал он Bloomberg.

Как сообщалось, в 2019 году закупки российского газа Турцией снизились на 40% — до 14,4—14,8 млрд кубометров. Из них 4,35 млрд кубометров получено по Трансбалканскому коридору и 10,3—10,6 млрд кубометров — по «Голубому потоку»


Источник: Ridus
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