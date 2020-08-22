Расчетный курс доллара на 2021 год определили в Казахстане

В проекте закона "О республиканском бюджете" запланировали расчетный курс доллара к тенге в Казахстане на 2021 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2021 год рассчитан исходя из объема добычи нефти 86 миллионов тонн мировой цены на нефть 35 долларов за баррель, курса тенге к доллару США 420 тенге и составил 1,95 триллиона тенге", - говорится в проекте закона, который сейчас находится на публичном обсуждении.
Сообщается, что поступления от организаций нефтяного сектора увеличатся на 12,2 миллиарда тенге за счет увеличения курса тенге к доллару с 415 в 2020 году до 420 тенге за доллар в 2021 году.
В проекте закона сообщается о планах на 2021 год целевого трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме один триллион тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.
Также предлагается гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет на 2021 год в размере 2,7 триллиона тенге.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.