Расчетный курс доллара на 2021 год определили в Казахстане

В проекте закона "О республиканском бюджете" запланировали расчетный курс доллара к тенге в Казахстане на 2021 год, передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Прогноз поступлений от организаций нефтяного сектора в Национальный фонд на 2021 год рассчитан исходя из объема добычи нефти 86 миллионов тонн мировой цены на нефть 35 долларов за баррель, курса тенге к доллару США 420 тенге и составил 1,95 триллиона тенге", - говорится в проекте закона, который сейчас находится на публичном обсуждении.



Сообщается, что поступления от организаций нефтяного сектора увеличатся на 12,2 миллиарда тенге за счет увеличения курса тенге к доллару с 415 в 2020 году до 420 тенге за доллар в 2021 году.



В проекте закона сообщается о планах на 2021 год целевого трансферта из Национального фонда в республиканский бюджет в сумме один триллион тенге на цели, определенные Президентом Республики Казахстан.



Также предлагается гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет на 2021 год в размере 2,7 триллиона тенге.