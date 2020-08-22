«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 22 Августа
+27...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.62 KZT
  • €1 = 494.43 KZT
  • 1 RUB = 5.64 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Чем опасны беспроводные наушники объяснили ученые

Просмотров:360 Опубликовано: Сегодня, 18:21
Чем опасны беспроводные наушники объяснили ученые
Фото из открытых источников
По словам экспертов, Bluetooth-наушники могут вызывать опухоль мозга.

Доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, чем опасны беспроводные наушники, передает Today.kz со ссылкой на "РИА Новости".

По словам ученого, опасность для человеческого здоровья Bluetooth-наушников представляют из-за того, что излучают электромагнитные волны, которые влияют на головной мозг. Особенно, это касается подделок.

"Нервная система человека также имеет электромагнитные токи, поэтому число тех, кто страдает от "магнитных колебаний природы", лишь растет", — отметил эксперт.

Тимофеев напомнил, исследователи установили воздействие электромагнитных волн на продукты питания и органику еще в XX веке. Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.


Источник: today.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Рома (Посетители) Сегодня, 20:36
Всегда с осторожностью относился к беспроводным технологиям, таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, т.к. эти технологии используют радиоволны, а также инфракрасное, оптическое или лазерное излучение.
Все чаще ученные стали говорить об опасности увеличения риска опухолей головного мозга,а также возникновения опухоли слухового нерва, особенно у детей, т.к. дети имеют более тонкие костные ткани. Поэтому ученными настоятельно рекомендуется ограничить общение детей по мобильным телефонам
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика