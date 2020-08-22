Чем опасны беспроводные наушники объяснили ученые

По словам экспертов, Bluetooth-наушники могут вызывать опухоль мозга.
Доцент кафедры информатики Российского экономического университета имени Плеханова Александр Тимофеев рассказал, чем опасны беспроводные наушники, передает Today.kz со ссылкой на "РИА Новости".
По словам ученого, опасность для человеческого здоровья Bluetooth-наушников представляют из-за того, что излучают электромагнитные волны, которые влияют на головной мозг. Особенно, это касается подделок.
"Нервная система человека также имеет электромагнитные токи, поэтому число тех, кто страдает от "магнитных колебаний природы", лишь растет", — отметил эксперт.
Тимофеев напомнил, исследователи установили воздействие электромагнитных волн на продукты питания и органику еще в XX веке. Ученые из 40 стран выяснили, что беспроводные наушники могут вызывать опухоль мозга, поскольку Bluetooth создает опасное электромагнитное поле, сопоставимое по характеристикам с микроволновым излучением. Такое излучение рядом с мозгом вредно, подчеркнул эксперт.
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