Врачи объявили результаты анализов Навального

Стали известны результаты анализов Алексея Навального, которого госпитализировали в клинику в Берлине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", - пояснили журналистам в минздраве Омской области.



По данным издания, медики из Омска готовы сотрудничать с немецкой клиникой для лечения Навального и предоставить все данные проведенных обследований, результаты сбора анамнеза и описание хода проведенного лечения.



Миссия по транспортировке в Берлин Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица. 22 августа частный самолет с Навальным и его супругой Юлией вылетел из Омска в Берлин.



Несколько дней назад самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже стало известно, что пациент в реанимации.



Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, он находится в коме.



В пятницу утром, 21 августа, сообщили, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.



Позже Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента.



Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния.



Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.