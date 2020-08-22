Врачи объявили результаты анализов Навального

Стали известны результаты анализов Алексея Навального, которого госпитализировали в клинику в Берлине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", - пояснили журналистам в минздраве Омской области.
По данным издания, медики из Омска готовы сотрудничать с немецкой клиникой для лечения Навального и предоставить все данные проведенных обследований, результаты сбора анамнеза и описание хода проведенного лечения.
Миссия по транспортировке в Берлин Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица. 22 августа частный самолет с Навальным и его супругой Юлией вылетел из Омска в Берлин.
Несколько дней назад самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже стало известно, что пациент в реанимации.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, он находится в коме.
В пятницу утром, 21 августа, сообщили, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Позже Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента.
Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния.
Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.
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