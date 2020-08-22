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Врачи объявили результаты анализов Навального

Просмотров:884 Опубликовано: Сегодня, 19:14
Врачи объявили результаты анализов Навального
Фото ©REUTERS
Стали известны результаты анализов Алексея Навального, которого госпитализировали в клинику в Берлине, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"Уже сегодня можно сказать точно, что оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружены алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента)", - пояснили журналистам в минздраве Омской области.

По данным издания, медики из Омска готовы сотрудничать с немецкой клиникой для лечения Навального и предоставить все данные проведенных обследований, результаты сбора анамнеза и описание хода проведенного лечения.

Миссия по транспортировке в Берлин Алексея Навального стоила дорого, но расходы взяли на себя частные лица. 22 августа частный самолет с Навальным и его супругой Юлией вылетел из Омска в Берлин.

Несколько дней назад самолет, на котором Навальный летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске из-за того, что оппозиционеру стало плохо. Он был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи № 1. Позже стало известно, что пациент в реанимации.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш ранее предположила, что у Навального токсическое отравление. В больнице говорили, что отравление - только одна из возможных причин состояния Навального, он находится в коме.

В пятницу утром, 21 августа, сообщили, что по итогам исследований ядов и следов их пребывания в крови или в моче пациента не выявлено. Позже главврач больницы Александр Мураховский заявил, что медики считают основным рабочим диагнозом Навального нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.

Позже Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки оппозиционера в берлинскую клинику и прислала в пятницу в Омск самолет. Однако, по словам главврача омской больницы, врачебный консилиум пришел к выводу о невозможности транспортировки, чтобы не рисковать жизнью пациента.

Консилиум с участием немецких медиков принял решение оставить Навального в больнице до стабилизации его состояния.

Вечером в пятницу омские врачи разрешили транспортировку: состояние пациента стабилизировалось, а родственники - жена и брат - взяли на себя риски при перелете. Сам вылет задержали до утра субботы по местному времени по просьбе немецкой бригады, так как пилотам нужен был отдых.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 6 )

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awa1314133 (Посетители) Сегодня, 21:05
А теперь после возвращения пусть посидит две недели на карантине и сдаст анализы за свой счет.
 
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  • Рома
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 20:51
alixah,
Не смотрите детективы!

Такие, как он, покойный Немцов и им подобные профессиональные оппозиционеры живут и здравствуют благодаря своей подрывной деятельности. Если нет шумихи вокруг их имени, то они никому не нужны!
 
-1
  • Bass66
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alixah (Посетители) Сегодня, 20:17
Есть яды которые не оставляют следы,ими пользуются шпионы.
 
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  • Рома
 sergei 66 (Посетители) Сегодня, 20:17
А где же новичок,полоний и главные отравители Петров с Бошировым???
 
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  • sergei 66
  • Bass66
 Рома (Посетители) Сегодня, 20:07
Наверно употребил дешёвый алкоголь и отравился, а пресса раскрутить эту тему в сторону того, что тут замешена рука Кремля.
Этого мерзавца уже давно ждут на том свете.
Проживая на Светой земле (Матушка Россия), где было пролито кровь миллионов солдат, которые отдали свои жизни за сохранения целостности своего государства, имел наглости оскорблять своё государство и предать свою родину западным захватчикам. У таких мерзких, двуличных и алчных людей, никогда не будет родины. Все они будут доживать свои жалкие оставшиеся дни в изгнании, как Скрепали и им подобным.
 
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  • sergei 66
 Guz (Посетители) Сегодня, 20:05
С перепоя бывают глюки и хуже чем у Навального. Достаточно попить нашей водочки из китайского синтетического спирта и эффект будет хуже,разница только в том сколько пьёшь и количество выпитого за это время.В принципе могут и не откачать как от новичка. Моё мнение,Навальный нашу казахстанскую водочку пил и наверняка это была"хаома".
 
 

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