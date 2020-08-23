В Минздраве России раскрыли способ получить вакцину от коронавируса

В Минздраве России сообщили, что в интернете появились сайты, предлагающие сделать предзаказ на вакцину от коронавируса, и раскрыли способы получить прививку. Об этом пишет «Российская газета».



Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов пояснил, что получить вакцину возможно только в медучреждениях — все предложения в интернете ложные. Объявления с предложением внести предоплату за вакцину, размещенные в интернете, могут носить мошеннический характер.



Представитель министерства уточнил, что распределять поставки вакцины от COVID-19 по решению правительства будет Минздрав. По его словам, сейчас разворачивается ее производство на нескольких производственных площадках. Ведомство ожидает поступления от разработчика пакета документов о проведении большого пострегистрационного клинического исследования.



Ранее стало известно, что более 50 процентов россиян не готовы делать прививку от коронавируса после появления вакцины. Так, 40 процентов отвечают положительно на вопрос, будут ли они прививаться, 52 процента оказались против.



Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». 15 августа запущено ее производство. Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.