Казахстанцы могут остаться без страховки из-за работадателей

Работодателям МСБ нужно актуализировать списки сотрудников для получения статуса в ОСМС, сообщает zakon.kz.
В Фонде социального медицинского страхования напомнили субъектам малого и среднего бизнеса, освобожденным от уплаты взносов и отчислений на ОСМС до 1 октября 2020 года, о важности подачи сведений о сотрудниках для присвоения им статуса застрахованных ежемесячно до 25 числа.
Работодателям важно понимать ответственность за своих сотрудников. Поэтому настоятельно просим в регулярно обновлять списки, чтобы работники этих предприятий, были застрахованы и могли получать всю необходимую медицинскую помощь в системе ОСМС. Нами проводится разъяснительная работа с предпринимателями, в том числе на площадках НПП "Атамекен", Комитета государственных доходов и их территориальных организаций, – подчеркнули в Фонде.
По состоянию на 20 августа 2020 года остается неактуализированной информация еще по 61% работникам предприятий, освобожденных от уплаты взносов и отчислений. Если данные не будут работодателем внесены, есть риск, что в сентябре часть сотрудников МСБ может оказаться незастрахованной в системе.
Как показал анализ, самые активные работодатели, которые позаботились о своих сотрудниках и подали информацию по ним в Алматинской области, там актуализировано более 67% субъектов, Костанайской области - 54% и Акмолинской области - более 50%, - отмечают в ФСМС.
Напоминаем, что согласно алгоритму работодателям ежемесячно до 25 числа нужно, пройдя по ссылке https://msb.fms.kz/login, найти в списке по БИН свою организацию и с помощью ЭЦП юридического лица или ИП зарегистрироваться и войти в информационную систему Фонда, подписать пользовательское соглашение. Далее добавить ИИН сотрудников, освобожденных от уплаты ОСМС (одним файлом в Excel, или построчно на каждого работника). Ежемесячно вводить данные повторно не придется, нужно будет только актуализировать их. Информация ежемесячно передается в Комитет государственных доходов.
Если же работник такого предприятия обнаружит, что не застрахован, то он может самостоятельно отправить данные посредством мобильного приложения Qoldau 24/7. Зарегистрировавшись с указанием электронного адреса, фамилии, ИИН, номера телефона, нужно оформить обращение, обозначив наименование субъекта МСБ, БИНИИН работодателя и прикрепить трудовой договор или приказ о назначении. При подтверждении соответствия работнику будет присвоен временный статус на один месяц. Однако работнику также нужно напомнить работодателю о необходимости внести сведения по нему в информсистему.
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