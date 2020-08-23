Жуткое видео: Перебегавшего пешеходный переход карагандинца сбили на «зебре»

ВНИМАНИЕ! Следующее видео не рекомендовано для просмотра людям со слабой психикой, беременным и несовершеннолетним!

В Сети появилось видео ДТП, на кадрах которого зафиксирован момент наезда на пешехода по проспекту Бухар жырау, передает ИА «NewTimes.kz».В группе patriotkaragandy в Instagram появилось видео с места происшествия.Мужчина, на которого наехал 20-летний водитель Ваз 21099, перебегал дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Не затормозивший перед «зеброй» парень на скорости сбил 47-летнего карагандинца. От удара пострадавшего отбросило на несколько метров.В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщили, что ДТП произошло 22 августа около 15:49 в районе остановки «16 магазин».Пострадавшего госпитализировали в клинику Макажанова.