Около трех тысяч армянских авто еще не прошли регистрацию - МВД

Еще три тысячи армянских авто должны пройти регистрацию, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МВД.



Подходит к концу срок регистрации автомобилей из Армении. На сегодняшний день зарегистрированы более 11 тысяч автомашин, которые получили казахстанские номера вместо армянских. По данным председателя Комитета административной полиции МВД РК Мурата Баймукашева, еще около 3000 авто должны пройти регистрацию. Также остается открытым вопрос о 6,5 тысячах праворульных автотранспортных средств, и МВД принимает активное участие в решении этой проблемы. Об этом в интервью Рахиму Ошакбаеву на телеканале "Хабар 24" рассказал председатель Комитета административной полиции МВД РК Мурат Баймукашев.



Представитель МВД рассказал о нескольких факторах, которые заставили государственные органы обратить особое внимание на проблему автомобилей с армянскими номерами. Во-первых, их стало настолько много, что они попали в статистику по ДТП. Так, в 2019 году было совершено более 2000 ДТП с участием автомашин из Армении, причем 130 происшествий были со смертельным исходом.



Что касается праворульных авто, по данным МВД, их насчитывается около 6,5 тысяч. Из них две тысячи были переоборудованы еще до регистрации в Армении. То есть уже в Армении эти машины зарегистрировали как леворульные. По решению Правительства, данные автотранспортные средства должны пройти проверку в специальных лабораториях. После диагностики, делается заключение, пригодно ли авто для эксплуатации на казахстанских дорогах. Автовладельцу выдается протокол испытаний, который является основанием для органов внутренних дел для регистрации данного автомобиля.



Остается открытым вопрос о 4,5 тысячах автомобилей с правым рулем. Председатель Комитета административной полиции МВД Мурат Баймукашев подчеркнул, что еще с 2008 года в Казахстане была ограничена регистрация праворульных автотранспортных средств. В 2015 году Казахстан ратифицировал технический регламент Таможенного Союза, в котором также прямо прописаны эти ограничения. Граждане Казахстана, завозившие авто из Армении, знали об этом запрете.



Государственные органы идут на встречу автовладельцам и в настоящее время ищут компромиссное решение. Привлекаются местные автопроизводители, официальные дилеры зарубежных компаний для создания технических условий для переоборудования праворульных авто в леворульные. Руководство МВД держит этот вопрос на особом контроле, поэтому сейчас рассматривается возможность продления сроков регистрации для этой категории автомобилей.