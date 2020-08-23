Иран раскрыл новые данные с черных ящиков сбитого украинского Boeing

Иран раскрыл часть данных с черных ящиков сбитого по ошибке Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины». Об этом в воскресенье, 23 августа, стало известно «Интерфакс».



Участие в работе над восстановлением информации с бортовых самописцев приняли украинские и американские эксперты, а также из Франции, Канады, Швеции и Великобритании.



Глава Организации гражданской авиации в Иране Тураджа Дехкани Зангене рассказал, что время расшифрованных записей составило всего 19 секунд. Он предположил, что первая ракета, попавшая в самолет, нарушила работу системы записи голосов.



Зангене также отметил, что всю полученную информацию Тегеран включит в итоговый доклад по этой катастрофе.



12 июля Организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный доклад, посвященный расследованию катастрофы украинского Boeing. Уточняется, что комплекс противовоздушной обороны (ПВО), сбивший лайнер, был перемещен незадолго до происшествия, что привело к «изменению географического положения и направления комплекса». Помимо этого, между комплекс ПВО и центром не состоялся обмен данными, из-за чего оператор идентифицировал самолет как вражескую цель и запустил первую ракету по самолету, а затем вторую.



26 июня сообщалось, что Иран отправил во Францию бортовой самописец со сбитого украинского Boeing 737-800. Военный прокурор Тегерана Голама Аббаса Торки заявлял, что черный ящик с самолета серьезно поврежден.



Boeing 737-800 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение, вылетев из аэропорта Тегерана утром 8 января. Погибли 176 человек, в том числе граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана, а также девять членов экипажа. Иран признал, что сбил самолет по ошибке.