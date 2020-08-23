В центр Минска стянули водометы, спецтехнику и ОМОН

В центр Минска стянуты военные грузовики, спецтехника, водометы, дополнительные подразделения ОМОНа и милиции. Закрыты четыре центральные станции метро «в целях обеспечения безопасности». В разных районах города собираются граждане, некоторые с бело-красно-белыми флагами и плакатами, сообщает белорусское издание Tut.by.
Большое количество грузовиков и автобусов с силовиками выставлено у Дома правительства, за зданием дежурят вооруженные люди. Проход к учреждению огорожен металлическими заграждениями. На площади Независимости и у отеля «Минск» люди в штатском снимают митингующих на камеры. Через громкоговорители собравшихся на площади призывают разойтись. По данным издания, там собралось несколько тысяч человек.
В МВД республики заявили, что сотрудники правоохранительных органов стянуты в столицу на фоне сообщений о подготовке провокаций на акциях протеста. По словам начальника ГУВД Мингорисполкома Ивана Кубракова, в интернете распространялись призывы принять участие в несогласованных демонстрациях, чтобы «расшатать ситуацию и внести разлад в общество». «Организаторы этого процесса используют людей как расходный материал», — цитирует его РИА Новости.
Ранее министр обороны Белоруссии Виктор Хренин объявил, что некие внешние силы могут попытаться сменить политический курс в стране и использовать в качестве предлога действия силовиков. Глава военного ведомства допустил, что в Белоруссии может начаться гражданская война, а военным придется применять оружие против граждан. Между тем лидеры белорусских протестов открестились от планов насильственного свержения власти и выступили за мирные протесты.
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