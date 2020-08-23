Как знак зодиака влияет на вероятность попасть в ДТП

Страховая компания проанализировала данные своих клиентов, которые часто попадали в аварии, исходя из даты их рождения



Астрология как наука и гороскопы интересуют не только астрологов. Одни ни шагу не могут сделать, не согласовав своих действий с гороскопом, другие не верят никаким предостережениям звёзд, положению планет и прочим суевериям. Однако, совпадения с реальной жизнью в гороскопах есть. И иногда они выглядят неслучайными. Вот и в страховой компании «Лондон-Алматы» заинтересовались связью между знаком зодиака водителя, аварийностью и шансом стать виновником ДТП на дороге.



Специалисты компании провели анализ собственных данных, проанализировали дела клиентов, страховые случаи, а также организовали социологический опрос, в ходе которого выборочно были опрошены водители различных знаков зодиака, чтобы определить особенности стиля вождения каждого из них с шансами попасть в аварию. Как оказалось, знак зодиака водителя влияет не только на вероятность попадания в аварию, но и на количество штрафов, которые ему выписывают полицейские.



Так, водители, рожденные под знаком Весы (24 сентября - 23 октября) чаще всего становятся виновниками аварий. На них приходиться – 11,2% от общего числа ДТП. Водители этого знака склоны к колебанию и им свойственно порой долго принимать решения, что приводит к большому количеству аварий. Как говорят сами водители, они ярые приверженцы соблюдения правил дорожного движения, могут сохранять спокойствие в самой опасной ситуации, но в то же время они часто впадают в панику по пустякам и всегда взвешивают все «за» и «против». Наверное, поэтому они попадают в мелкие ДТП с небольшим ущербом. Характер аварий, как правило, является не очень серьезным, и они не несут тяжелых последствий и финансовых потерь. Водители признались, что они иногда «задумываются и мечтают» в пробках, что приводит к неприятным последствиям.



На втором месте по аварийности находятся водители – Водолеи (21 января – 19 февраля). На них приходиться – 9,9% от общего числа ДТП. Рискованность и эмоциональность препятствуют концентрации и адекватной реакции на дороге. Рассеянность мешает сконцентрироваться только на вождении. Они хуже всех ведут себя за рулем: не дисциплинированны и склонны часто нарушать правила движения. А потому именно они особенно часто оказываются замешаны в авариях. Водолеи обычно «наезжают» на мелкие транспортные средства, чаще всего это случается при перестроении из одной полосы в другую и на поворотах. Но многие из них считают, что у них хорошая реакция. Их стиль можно назвать экономным, Водолеи никогда не будут увеличивать газ, ведь это ведет к дополнительному расходу бензина. И еще один плюс — машины Водолеев всегда чистые, наверное, из-за их любви к воде.



На третьем месте по аварийности находятся водители Близнецы (21 мая — 21 июня), они стали виновниками в 8,5% случаев. Водители охарактеризовали себя как людей со смелым нравом, способных делать несколько дел одновременно, в том числе читать сообщения на мобильном телефоне или делать макияж, одновременно продолжая управлять автомобилем. Они считают, что у них хорошая реакция, поэтому многие из них признались, что предпочитают довольно агрессивный стиль вождения, могут нарушать правила дорожного движения и иногда позволяют себе проскочить на красный. Отличительной особенностью Близнецов также является быстрая реакция, но не все знаки Зодиака могут похвастаться такими способностями. И аварии, в которые попадают Близнецы, зачастую происходят по причине того, что у других водителей не такая быстрая реакция на ту или иную ситуацию на дорогах. Основными причинами ДТП оказались выезд на встречную полосу, несоблюдение дистанции между транспортными средствами.



Также в числе лидеров запросто могли бы оказаться и представители таких знаков как Овны (21 марта - 20 апреля) и Скорпионы (24 октября – 22 ноября).



Овны - горячие, нетерпеливые и склонные к авантюрам, проявляют вольность в вождении машины, не пропускают никого вперед, стремятся быть всегда первыми. Руководствуются эмоциями, а не здравым смыслом, поэтому водят не слишком аккуратно.



Скорпионы - внимательные, сосредоточенные, уверенные в себе, но не готовые уступать, из-за своей азартности зачастую попадают в серьезные аварии. Считают, что другой водитель, допустивший обгон или небрежность, бросает вызов. Любят быструю езду, но при этом отлично водят.



Согласно полученным данным, водители, рожденные под знаком зодиака Девы (23 августа – 21 сентября), реже всего становятся виновниками ДТП благодаря разумной осторожности, которой никогда не изменяют. Они были признаны виновниками в 5,1%. Характеризуя свой стиль вождения, автолюбители этого знака определили себя как очень аккуратных, сдержанных и дисциплинированных людей, они никогда не будут рисковать понапрасну, быстро учатся, причем и на чужих ошибках и всегда очень внимательно относятся к требованиям ПДД, их девиз: «Тише едешь – дальше будешь». Они всегда пропустят слишком спешащие автомобили или наоборот неторопливых пешеходов.



Если же говорить о ДТП в целом, то согласно официальным данным Комитета по статистике РК в стране за 2019 год было зарегистрировано 16 614 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 24 585 человек. В сравнении с соответствующим периодом 2018 года аварийность увеличилась на 5%. В 2019 вследствие превышения скорости произошло 33,6% аварий. 2547 ДТП в Казахстане произошло на трассах республиканского и международного значения в прошлом году. Это на 18% больше, чем за аналогичный период 2018 года.



«Может у кого-то серьезность данного исследование вызовет сомнения, тем не менее, стоит признать, что существует некая зависимость возникновения страхового случая от знака зодиака водителя, а также многое зависит от особенностей и свойств характера. Астрология помогает определить личную предрасположенность к авариям и уровень растерянности в нестандартных ситуациях. А вот снизить финансовые риски от попадания в аварию представитель каждого знака зодиака может с помощью соблюдения правил дорожного движения и страхования, как обязательного, так и добровольного - КАСКО.



Также мы видим, что аварийность ДТП в Казахстане в 2019 выросла по сравнению с 2018 годом, поэтому мы просим водителей всех знаков зодиака не нарушать правила дорожного движения и с уважением относиться ко всем участниками дорожного движения».