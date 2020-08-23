Артефакт более развитой цивилизации обнаружен на берегу Дербента

Артефакт более развитой цивилизации найден на Каспии - подобные комментарии появились в Сети после информации о транспортировке экраноплана «Лунь» из Каспийска в Дербент.Куда деть это чудо советской техники, созданное в одном экземпляре? Этот вопрос мучил Минобороны 30 лет после развала СССР. Его хотели утилизировать в рамках программы военной конверсии. Была такая программа в 90-х - людям говорили, что мы живем в цивилизованном, демократическом мире, а потому нам оружие не нужно, перекуем мечи на орала. Но вместо перековки - распиливали ядерные боеголовки и меняли подлодки на «Пепси-колу». Каким-то чудом не решились тронуть автогеном Каспийского монстра, видно, благоговейно трепеща перед почти фантастическим творением более развитых предков. Летом 2020 года экраноплан отправили на вечную стоянку в парк «Патриот» в Дербенте. Однако, как сообщает отчаянная исследовательница руин былой цивилизации, Lanasator, «никакого парка »Патриот« в Дербенте не построено, экраноплан лежит на брюхе возле дикого пляжа и превращается в ключевую местную достопримечательность». Вспомним же историю этого шедевра советской конструкторской мысли.
Проект 903 «Лунь» разрабатывался с середины 60-х в сверхсекретном КБ талантливым конструктором Ростиславом Алексеевым. Более 20 лет потребовали всесторонние испытания, доводка модели до серийной машины. Всего проект 903 предусматривал создание 8 боевых экранопланов, но, до развала СССР успели сделать только один. Ещё одна подобная машина на момент развала Союза была готова на 75%.Что же такое экраноплан «Лунь»? Размах крыла 44 метра, длина - 73 метра, взлетная масса - 380 тонн. Экраноплан имеел на вооружении 6 сверхзвуковых, противокорабельных, самонаводящихся ракет «Москит», каждая из которых способна потопить авианосец. Дальность полета машины - 2000 км, с дополнительным запасом топлива - 4 000 км, скорость до 500 км/ч. Ни один корабль не способен двигаться по воде с такой скоростью.Это и делало экраноплан, сочетающий в себе свойства судна и самолета, уникальным решением. Машина могла незамеченной приблизиться к кораблю противника на расстояние точного пуска ракеты и также незаметно скрыться - высота, на которой двигается экраноплан, просто не котролируется системами ПВО.«Лунь» двигался на высоте 3-4 метра над водой за счет тяги 8 мощных двигателей и эффекта экрана - это когда набегающие потоки воздуха отражаются от поверхности воды или земли и давят на летательный аппарат снизу, создавая воздушную подушку. Американцы окрестили Лунь - «Каспийским монстром» и не зря. Такой монстр мог за один вылет гарантированно уничтожить два авианосца, которыми так гордится флот США.С развалом Союза, денег на продолжение проекта не стало. «Лунь» долгое время ржавел в доке завода Дагдизель в Каспийске, пока в 2020-м его не решили сделать памятником в еще не построенном парке «Патриот» в Дербенте. Надеюсь, парк всё же построят, потому что этот кибер-птеродактиль одним своим видом заслуживает быть увековеченным. Быть может следующая цивилизация сможет поднять его в небо снова?
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