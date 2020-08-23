Умер «старейший мужчина в истории»

Умер неофициально считавшийся старейшим мужчиной в истории 116-летний Фреди Блом (Fredie Blom) из ЮАР. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на родственников долгожителя.



Согласно данным издания, африканец родился 8 мая 1904 года. Когда он был подростком, вся его семья погибла из-за пандемии испанского гриппа. Всю жизнь он посвятил фермерству и работе в строительстве. Блом 46 лет жил в браке с одной женщиной. У них родились трое детей, а позже появились пять внуков.



В 114 лет Блом задумался о том, чтобы бросить курить. На тот момент, несмотря на преклонный возраст, он передвигался самостоятельно и жаловался лишь на то, что плохо слышит и ходит не так быстро, как в молодости.



За две недели до смерти, как утверждают его родственники, Блом сам колол дрова. Однако вскоре после этого он угас буквально за три дня и скончался в больнице от естественных причин.



Долгожитель говорил, что у него нет секрета долголетия, а дожить до преклонных лет ему помогла воля высших сил.



Фреди Блома называли самым старым жителем Южной Африки. При этом одно из крупнейших южноафриканских изданий The Times утверждает, что Блом может претендовать на мировой рекорд в качестве долгожителя.



Старейшим из когда-либо живших мужчин, по официальным данным, считается японец Дзироэмон Кимура, проживший 116 лет и 54 дня. Если Фреди Блом действительно прожил 116 лет и 106 дней, его можно считать самым старым из когда-либо живших мужчин. На данный момент старейшим из ныне живущих мужчин считается 111-летний житель румынского Бухареста Думитру Команеску.



Общепризнанный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман, скончавшейся в 1997 году в возрасте 122 лет и 164 дней. Исследователи подвергают ее возраст сомнению.