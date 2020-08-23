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Лукашенко прилетел во Дворец независимости. Из вертолета вышел с автоматом и спросил, не осталось ли кого «там»

Просмотров:149 Опубликовано: Вчера, 23:59
Лукашенко прилетел во Дворец независимости. Из вертолета вышел с автоматом и спросил, не осталось ли кого «там»
Кадр видео
Вечером 23 августа президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел на вертолете на площадку ко Дворцу независимости. Судя по видео, опубликованному телеграм-каналом «Пул Первого», Лукашенко вышел из вертолета в бронежилете и с автоматом Калашникова (без магазина) в руках и уточнил у охраны, остался ли кто-то еще «там» — судя по всему, на Победителей.

Рядом с президентом идет его 15-летний сын Николай: в камуфляжной форме, бронежилете и с автоматом — тоже без магазина.



Рядом с президентом идет его 15-летний сын Николай: в камуфляжной форме, бронежилете и с автоматом — тоже без магазина.



Сегодня неравнодушные белорусы снова вышли на акции протеста. Стела в Минске оцеплена военными и окружена колючей проволокой, выставлены кордоны на подходе к площади Государственного флага и Дворцу независимости. Туда пришли колонны демонстрантов. Вышли на улицы и жители регионов. Пока нигде нет ни провокаций, ни разгонов.




Источник: TUT.BY
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Комментарии ( 1 )

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saktau (Посетители) Сегодня, 00:26
Обстановка наколяется. Хотя козалось что протесты утихают.
 
 

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