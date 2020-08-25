"Передачу" земель Медеу, Бутаковки и Шымбулака назвали ошибкой

Земельные участки государственного природного парка "Медеу" - урочищ Медеу, Шымбулак и Бутаковка - не передавались в частную собственность. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации "Правительство для граждан", передает корреспондент Tengrinews.kz.
Сообщается, что в результате неверно внесенных сведений в базе Автоматизированной информационной системы государственного земельного кадастра (АИС ГЗК) появилась информация о передаче земель в частную собственность.
"Полагаем, что причина ошибки - человеческий фактор, неправильно внесенная информация о целевом назначении, вызванная большим объемом работ при формировании сведений о конкретных земельных участках, ограниченная временными сроками выполнения работ", - сообщили в госкорпорации.
В "Правительстве для граждан" отметили, что филиал Государственной корпорации по Алматы скорректировал и сверил данные АИС ГЗК, а также привел в соответствие с указанием на праве постоянного землепользования.
По данным ведомства, разработчиком и владельцем базы АИС ГЗК является Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства, сотрудниками которого и вносились первичные сведения в 2001-2002 годах.
"При этом стоит отметить, что собственник земельного участка с момента предоставления не изменялся и с момента предоставления принадлежит КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу". На основании постановлений акимата Алматы в 2002 году на КГУ "Государственный региональный природный парк "Медеу" выдан акт на право постоянного землепользования общей площадью 668,23 гектара", - пояснили в госкорпорации.
Ранее юрист Бакытжан Базарбек рассказал, что земельные участки государственного природного парка "Медеу" - урочищ Медеу, Шымбулак и Бутаковка - находятся в частной собственности. По словам юриста, было обнаружено, что такой статус территорий указан в базе АИС ГЗК.
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