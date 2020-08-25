Потенциальный электрический бестселлер Volkswagen ID.4 поступил в производство

Компания Volkswagen постепенно начинает смещать акценты на электромобили. Модель ID.3, которую можно назвать электрической заменой Golf, уже в ближайшее время поступит в автосалоны. Теперь же, как сообщается, компания приступила к производству ID.4 — первого электрического кроссовера нового поколения компании Volkswagen. О ней можно сказать, что это условная электрическая замена очень популярному Tiguan.



Производство новой машины налажено в Германии на заводе Цвиккау — первой фабрике немецкого гиганта, полностью переориентированной на производство электромобилей.



Кроссовер ID.4 основан на той же электрической модульной платформе MEB, что и ID.3. Запас хода для него заявлен свыше 500 км (конечно, вряд ли для базовой версии), при этом первоначально на рынке появится одномоторная, то есть переднеприводная модификация — полноприводная выйдет позже.