Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей зарплате в Алматы

В Алматы уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей настоящей зарплате, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Алматинского городского суда.
По информации Турксибского районного суда города Алматы, в своем исковом заявлении женщина рассказала, что с января 2013 года работала в ТОО "Ф" уборщицей. В августе 2019 года она узнала от бухгалтера, недавно принятой на работу, о том, что положенная ей к выдаче на руки заработная плата не соответствует той, которую выдавали. Ежемесячно она получала на руки 50 тысяч тенге, тогда как в ведомости была указана сумма 93 тысячи тенге. На ее обращение к ответчику о предоставлении информации и документов, касающейся ее работы и зарплаты, ответ не получила, заявление о ее увольнении не подписали, также отказали в выдаче ее трудовой книжки.
В ходе судебного разбирательства от сторон поступило письменное заявление о заключении медиативного соглашения, по условиям которого истец отказывается от исковых требований, предъявляемых к ответчику, в полном объеме, в дальнейшем не имея никаких претензий, а ответчик выплачивает истцу сумму в размере 400 тысяч тенге, перечисляя на банковский счет, а также возвращает трудовую книжку истца в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу определения суда.
Суд утвердил соглашение в порядке медиации. Определение суда вступило в законную силу.
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