«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Августа
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.09 KZT
  • €1 = 494.52 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей зарплате в Алматы

Просмотров:736 Опубликовано: Сегодня, 07:58
Уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей зарплате в Алматы
Фото Турар Казангапов©
В Алматы уборщица подала в суд на работодателя, узнав о своей настоящей зарплате, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Алматинского городского суда.

По информации Турксибского районного суда города Алматы, в своем исковом заявлении женщина рассказала, что с января 2013 года работала в ТОО "Ф" уборщицей. В августе 2019 года она узнала от бухгалтера, недавно принятой на работу, о том, что положенная ей к выдаче на руки заработная плата не соответствует той, которую выдавали. Ежемесячно она получала на руки 50 тысяч тенге, тогда как в ведомости была указана сумма 93 тысячи тенге. На ее обращение к ответчику о предоставлении информации и документов, касающейся ее работы и зарплаты, ответ не получила, заявление о ее увольнении не подписали, также отказали в выдаче ее трудовой книжки.

В ходе судебного разбирательства от сторон поступило письменное заявление о заключении медиативного соглашения, по условиям которого истец отказывается от исковых требований, предъявляемых к ответчику, в полном объеме, в дальнейшем не имея никаких претензий, а ответчик выплачивает истцу сумму в размере 400 тысяч тенге, перечисляя на банковский счет, а также возвращает трудовую книжку истца в течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу определения суда.

Суд утвердил соглашение в порядке медиации. Определение суда вступило в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • valesa
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:37
А нам по чёрной бухгалтерии платили честно !!! Я обеими руками за черную бухгалтерию государство нас намного больше обдуривает. И местных на работу не берут потому что только по тоям разьезжают
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 сембай (Посетители) Сегодня, 09:07
Хорошая новость! Черная бухгалтерия существует везде, надо вот так их предавать к огласке.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика