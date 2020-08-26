«Все стало покупаться»: Экс-дипломат о пороках Казахстана, обнажившихся в пандемию

Бывший дипломат и политолог Казбек Бейсебаев опубликовал свои размышления о том, как на пути развития Казахстана обесценились важные вещи и все проблемы стали решаться за деньги, передает ИА «NewTimes.kz».



Редакция NT публикает размышления Казбека Бейсебаева полностью и без изменений.



«Каждая страна развивается по-своему. Мы тоже развивались, и этого нельзя отрицать. Но иногда развитие бывает и с минусом, когда, как говорится, выбрали не то направление.



Лет двадцать назад, когда пошли первые большие нефтяные деньги, наши властьимущие посчитали, что так будет всегда. Именно тогда у них сформировалась такая позиция: если что, то купим, ақша бар ғой, сатып аламыз (деньги-то есть, купим).



Не можем сами что-то построить или сделать, пригласим специалистов из-за рубежа — ақша бар ғой, сатып аламыз.



Раз все можно было купить, то в общественном сознании постепенно стало укрепляться мнение: какой смысл тратить на это время и учиться, когда этот диплом можно просто приобрести за деньги. Все стало покупаться: дипломы, должности, звания и награды.



Как следствие, такие понятия, как образование, профессионализм и компетентность, обесценились.



За деньги можно решить любую проблему. В результате суды стали оправдывать явных преступников, и таких примеров много.



Главный лозунг, которым пронизан практически весь управленческий аппарат, — это обогащаться. Поэтому у нас воруют всегда и при любой возможности. Коррупция по факту стала неотъемлемой частью всей нашей системы управления.



Пандемия полностью обнажила все эти наши пороки. Еще она выявила, что наши управленцы не справляются со своими должностными обязанностями, тем самым показали изнанку своих дипломов и полное отсутствие профессионализма и компетентности. Примерно так, как сказал герой из известной советской комедии, они при первом же скачке раскололись.



Очевидно, что эти управленцы с таким бэкграундом не способны справиться с сегодняшними вызовами. Сегодня мы, оказавшиеся в тяжелой ситуации, пожинаем плоды всей этой политики «ақша бар ғой, сатып аламыз».



Теперь и с деньгами напряженка. Доходов почти нет, в Нацфонде средства тоже сокращаются. Отсюда вывод простой. Наши властьимущие могут много говорить и много обещать, но решить проблемы они уже не могут.



И это мы, граждане, должны осознавать, когда нас призовут голосовать на предстоящих парламентских выборах».