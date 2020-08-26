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«Все стало покупаться»: Экс-дипломат о пороках Казахстана, обнажившихся в пандемию

Просмотров:1629 Опубликовано: Сегодня, 08:13
«Все стало покупаться»: Экс-дипломат о пороках Казахстана, обнажившихся в пандемию
Фото из открытых источников
Бывший дипломат и политолог Казбек Бейсебаев опубликовал свои размышления о том, как на пути развития Казахстана обесценились важные вещи и все проблемы стали решаться за деньги, передает ИА «NewTimes.kz».

Редакция NT публикает размышления Казбека Бейсебаева полностью и без изменений.

«Каждая страна развивается по-своему. Мы тоже развивались, и этого нельзя отрицать. Но иногда развитие бывает и с минусом, когда, как говорится, выбрали не то направление.

Лет двадцать назад, когда пошли первые большие нефтяные деньги, наши властьимущие посчитали, что так будет всегда. Именно тогда у них сформировалась такая позиция: если что, то купим, ақша бар ғой, сатып аламыз (деньги-то есть, купим).

Не можем сами что-то построить или сделать, пригласим специалистов из-за рубежа — ақша бар ғой, сатып аламыз.

Раз все можно было купить, то в общественном сознании постепенно стало укрепляться мнение: какой смысл тратить на это время и учиться, когда этот диплом можно просто приобрести за деньги. Все стало покупаться: дипломы, должности, звания и награды.

Как следствие, такие понятия, как образование, профессионализм и компетентность, обесценились.

За деньги можно решить любую проблему. В результате суды стали оправдывать явных преступников, и таких примеров много.

Главный лозунг, которым пронизан практически весь управленческий аппарат, — это обогащаться. Поэтому у нас воруют всегда и при любой возможности. Коррупция по факту стала неотъемлемой частью всей нашей системы управления.

Пандемия полностью обнажила все эти наши пороки. Еще она выявила, что наши управленцы не справляются со своими должностными обязанностями, тем самым показали изнанку своих дипломов и полное отсутствие профессионализма и компетентности. Примерно так, как сказал герой из известной советской комедии, они при первом же скачке раскололись.

Очевидно, что эти управленцы с таким бэкграундом не способны справиться с сегодняшними вызовами. Сегодня мы, оказавшиеся в тяжелой ситуации, пожинаем плоды всей этой политики «ақша бар ғой, сатып аламыз».

Теперь и с деньгами напряженка. Доходов почти нет, в Нацфонде средства тоже сокращаются. Отсюда вывод простой. Наши властьимущие могут много говорить и много обещать, но решить проблемы они уже не могут.

И это мы, граждане, должны осознавать, когда нас призовут голосовать на предстоящих парламентских выборах».


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 2 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 11:50
mer,
Абсолютно верно.

Методично разрушали то, что досталось после развала Союза, взамен ничего не возмещалось. Ни образование, ни медицина, ни научно-техническая школа, ни кадровые резервы.
Бывшие партработники, дорвавшись к власти, лихорадочно стали набивать себе карманы. Безнаказанно, бесконтрольно.
Коррупция расцвела пышным цветом.
Богатый стал еще богаче, бедный стал еще беднее. Надзорные органы, судебная система обслуживает власть и исполнительные органы, охраняя их неуемную деятельность по обворовыванию народа.
Цитата: mer
Вывод, люстрация всех и всего управленческого персонала в государстве,только где взять замену? Тупик.

Вот именно. Тупик. Для того, что бы создать правовое, социально-обеспеченное государство, нужны профессионалы. Уповать на болашаковцев не приходится, они возвращаются с другой системой ценностей. Как можно подготовить руководителя даже маленького региона, обучая за рубежом? Смешно. Глупо. Затратно.
Чтобы преодолеть кризис такого масштаба, нужно еще лет 30. Если не больше.
А то, что кризис есть, и это-кризис власти, это можно понять, даже не учась в Кембридже.
 
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  • Placida
 mer (Посетители) Сегодня, 10:13
Вся верхушка, и их резерв снизу,который рвётся туда мама не горюй, всё можно сливать в унитаз, 30 лет коту под хвост. Вывод, люстрация всех и всего управленческого персонала в государстве,только где взять замену? Тупик.
 
 

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