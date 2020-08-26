Замена КСК в Казахстане: что ожидает жильцов

В Казахстане активно создают объединения собственников имущества (ОСИ). Теперь они сами управляют своими домами и счетами, не относятся к КСК. Напомним, к такому виду управления хозяева всех квартир страны должны перейти до 7 января 2021 года. Какие обязанности появились у жильцов в связи с обновлениями, корреспонденту Tengrinews.kz рассказали в Управлении жилищных отношений Алматы.



В акимате сообщили, что одна из обязательных процедур для ОСИ по закону "О жилищных отношениях" - регистрация объекта кондоминиума.



"Регистрацию объекта кондоминиума проводит инициативная группа из числа не менее двух собственников квартир, нежилых помещений, избранных на общем собрании собственников. Для регистрации объекта кондоминиума в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции", - сообщили в акимате.



Между тем в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана отметили, что процедура регистрации дома проводится до создания ОСИ или простого товарищества.



"Следует отметить, что регистрация МЖД как объекта кондоминиума не входит в компетенцию председателя ОСИ. Законом определено, что госрегистрация объекта кондоминиума производится по заявлению инициативной группы, состоящей не менее чем из двух собственников квартир. При этом обязанность по обеспечению государственного технического обследования функционирующих МЖД с определением общего имущества объекта кондоминиума, а также формирование и представление документов для государственной регистрации возлагаются на местные исполнительные органы и будут осуществляться за счет средств местного бюджета", - сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.



Регистрация кондоминиума дает право жителям управлять домом.



В Управлении жилищных отношений города сообщили, что, кроме того, председателю ОСИ необходимо выполнить ряд других задач:



- сформировать список собственников квартир, нежилых помещений и заключить с ними договоры об оказании услуг по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

- организовать и исполнять решения собрания и совета дома;

- размещать в общедоступных местах информацию о принятых собранием и советом дома решениях;

открыть текущий и сберегательный счета в банках второго уровня, ранее накопленные средства жителей на счету КСК при создании ОСИ перейдут на новый счет;

- заключить и исполнить договоры об оказании услуг с субъектами сервисной деятельности;

- заключить договоры об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, и по их оплате;

- следить за своевременной выплатой собственниками квартир средств на управление объектом кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума;

- представлять совету дома ежемесячный и годовой отчеты по управлению объектом кондоминиума и содержанию общего имущества объекта кондоминиума;

- выполнять иные функции, связанные с управлением объектом кондоминиума и содержанием его общего имущества;

- заключать договоры о передаче в аренду общего имущества МЖД, обеспечивать их исполнение и направление доходов от аренды на нужды МЖД.



Кроме того, по данным Управления жилищных отношений Алматы, в квитанции жильцы могут внести новые коммунальные услуги, но только на основании решения общего собрания собственников квартир и нежилых помещений.



Однако в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана подчеркнули, что председатель ОСИ не может включить новые услуги в перечень коммунальных услуг.



"Председатель ОСИ только заключает договоры об оказании коммунальных услуг на содержание общего имущества объекта кондоминиума с организациями, предоставляющими коммунальные услуги, и по их оплате", - сообщили в ведомстве.



В акимате дополнили, что если у кого-то из жильцов будут долги, то председатель должен взыскать их через судебные или нотариальные органы. По закону "О жилищных отношениях" все споры, вытекающие из жилищных правоотношений, разрешаются судом.



"Из взносов на содержание общего имущества многоквартирного жилого дома, ежемесячно уплачиваемых жильцами, 25 процентов расходуется на административные нужды (оплата труда, канцелярские товары, обслуживание оргтехники) и 75 процентов - на производственные расходы (дезинфекция; озеленение; уборка двора от снега, листьев; обслуживание систем центрального отопления, обслуживание и поверка ОПУ). При этом расходы на капитальный ремонт общего имущества по-прежнему формируются из ежемесячных взносов жильцов на сберегательный счет", - добавили в акимате Алматы.



При этом в Министерстве индустрии сообщили, что не более 30 процентов взносов идет на управление объектом кондоминиума, остальные 70 процентов должны уходить на содержание общего имущества.



В случае отказа всех жильцов дома становиться председателем ОСИ будет необходимо привлечь управляющего домом или управляющую компанию.



"При этом согласно Закону "О жилищных отношениях" заключение договоров с сервисными службами и управляющими компаниями находится в исключительной компетенции председателя ОСИ. Таким образом, избрание председателя является обязательным условием, даже если в дальнейшем основные его функции будет нести привлеченный управляющий домом или управляющая компания", - отметили в акимате.



В период карантина в акимате рекомендовали проводить собрания в формате онлайн. А при оформлении электронного протокола председатель, секретарь, члены совета дома подписывают его электронной цифровой подписью.



Напомним, ОСИ или простое товарищество вместо КСК собственникам квартир нужно создать до 7 января 2021 года. А КСК нужно будет реорганизовать до 1 июля 2022 года.