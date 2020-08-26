Названа область-лидер по числу взяток в Казахстане

Аналитики проекта Ranking.kz рассказали, в каких регионах зафиксировано больше всего правонарушений, относящихся ко взяточничеству, передает Tengrinews.kz.Отмечается, что за январь-июль 2020 года в стране было зарегистрировано 877 правонарушений, относящихся к взяточничеству. Это на 3,2 процента больше, чем годом ранее, сообщаютТолько за июль на взяточничество пришлось 56 правонарушений - сразу на 69,7 процента больше, чем год назад, хотя при этом вдвое меньше, чем месяцем ранее.По итогам семи месяцев наибольшее количество правонарушений в сфере взяточничества пришлось на Западно-Казахстанскую область: 100 случаев - это в 2,1 раза больше, чем годом ранее. В тройку печального первенства также вошли Алматы и Восточно-Казахстанская область: по 75 зарегистрированных правонарушений в каждом из регионов.По данным сайта премьер-министра, в Казахстане презентовали работу сервисного центра Antikor Оrtalygy, который послужит площадкой для взаимодействия Антикоррупционной службы с населением. Там были представлены инициативы, реализуемые в рамках проекта "Астана - адалдық алаңы", основными целями которого являются искоренение бытовой коррупции, создание комфортных условий при получении госуслуг и обеспечение действенной реализации инструментов общественного контроля. Также представлен проект "Интерактивная карта открытых бюджетов", обеспечивающий возможность общественного контроля в онлайн-режиме над расходованием бюджетных средств госучреждений.