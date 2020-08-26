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Казахстан покинули 11 тыс человек: уехали технари, учителя и врачи

Просмотров:878 Опубликовано: Сегодня, 10:17
Казахстан покинули 11 тыс человек: уехали технари, учителя и врачи
Фото: lsm.kz
За январь-июнь 2020 года из Казахстана эмигрировали 10 977 человек. LS показывает, в какие страны они переехали и какими специальностями владеют.

Среди стран, которые стали новым домом для казахстанцев, наибольшую долю занимают государства СНГ – более 9,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные статкомитета. Отметим, что в аналогичном периоде 2019 года из страны эмигрировали 20 071. Таким образом, число мигрантов снизилось на 45,3%.

В I полугодии 2020 года в Россию переехали 9,5 тыс. казахстанцев, в Узбекистан – 131, в Беларусь – 101, в Кыргызстан – 33, в Украину – 22 и в Азербайджан – 16.

При этом в другие страны мигрировали 1169 казахстанцев. Из них 780 в Германию, 131 – в США, 59 – в Канаду, 20 – в Израиль, 17 – в Турцию, 7 – в Грецию.

Что касается образования, то 1,8 тыс. эмигрировавших казахстанцев имеют техническую специальность, 990 – экономическую, 539 – педагогическую, 313 – медицинскую, 213 – юридическую, 136 – архитектурно-строительную, 85 – сельскохозяйственную и более 2,1 тыс. – другие категории.

По возрастным группам 7921 мигрант старше 15 лет и младше пенсионного возраста, 459 – выше данного уровня. Младше 16 лет являются 2,6 тыс. уехавших.

Более того, 5,1 тыс. уехавших казахстанцев старше 15 лет состоят в браке, 2,3 тыс. – никогда не состояли.

По национальному признаку эмигрировали 503 казаха, 7705 русских, 890 немцев, 759 украинцев, 271 татар, 141 поляк, 138 белорусов, 81 узбек, 73 корейца, 47 чеченцев, 44 азербайджанца и другие.


Источник: lsm.kz
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Комментарии ( 9 )

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Placida (Посетители) Сегодня, 12:05
Отметим, что в аналогичном периоде 2019 года из страны эмигрировали 20 071.Таким образом, число мигрантов снизилось на 45,3%.

Пандемия помешала. И уезжать скоро будет уже некому. Будут въезжать в страну из более бедных и неблагополучных стран и республик возвращенцы. С низким уровнем образования, с другой ментальностью, с потребительским отношением к гос.ресурсам, лишенные всяческого уважения к традициям и устоям страны, в которой планируют жить.
Это уже видно. Это уже происходит. И это уже никто не может остановить.
 
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Neo_454 (Посетители) Сегодня, 11:44
Цитата: evgmb
езжайте вас там ждут. что то только потом плачут от гостеприимства.

Знаю, что и представители коренного населения тоже уезжают, и не только в Россию.
И даже не плохо устраиваются.
Хотя лично очень люблю наш город и считаю, где родился, там и пригодился, самым лучшим вариантом.
 
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Санжаp (Посетители) Сегодня, 11:40
Уехать отсюда - это мечта и цель.
 
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 Guz (Посетители) Сегодня, 11:04
Таким макаром в стране скоро останутся только старики и гастарбайтеры из Узбекистана.
 
-3
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evgmb (Посетители) Сегодня, 10:57
езжайте вас там ждут. что то только потом плачут от гостеприимства.
 
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 Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 10:50
По численности сопоставимо с дивизией. Целая Панфиловская дивизия эмигрировала из страны.

Простота лучше воровства
 
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 asnural (Посетители) Сегодня, 10:34
И это еще не самые продвинутые. Продвинутые свалили еще лет 25 назад..а сейчас остались одни бивни
 
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 Ermyndo (Посетители) Сегодня, 10:30
После ужаса летнего с пневмонией, желающих покинуть страну стало в разы больше. При чем во всех национальных средах...

АХТУНГ!
 
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 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 10:24
Если бы граница была открыта то уехали бы намного больше
 
 

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