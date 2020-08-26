Казахстан покинули 11 тыс человек: уехали технари, учителя и врачи

За январь-июнь 2020 года из Казахстана эмигрировали 10 977 человек. LS показывает
, в какие страны они переехали и какими специальностями владеют.
Среди стран, которые стали новым домом для казахстанцев, наибольшую долю занимают государства СНГ – более 9,8 тыс. Об этом свидетельствуют данные статкомитета. Отметим, что в аналогичном периоде 2019 года из страны эмигрировали 20 071. Таким образом, число мигрантов снизилось на 45,3%.
В I полугодии 2020 года в Россию переехали 9,5 тыс. казахстанцев, в Узбекистан – 131, в Беларусь – 101, в Кыргызстан – 33, в Украину – 22 и в Азербайджан – 16.
При этом в другие страны мигрировали 1169 казахстанцев. Из них 780 в Германию, 131 – в США, 59 – в Канаду, 20 – в Израиль, 17 – в Турцию, 7 – в Грецию.
Что касается образования, то 1,8 тыс. эмигрировавших казахстанцев имеют техническую специальность, 990 – экономическую, 539 – педагогическую, 313 – медицинскую, 213 – юридическую, 136 – архитектурно-строительную, 85 – сельскохозяйственную и более 2,1 тыс. – другие категории.
По возрастным группам 7921 мигрант старше 15 лет и младше пенсионного возраста, 459 – выше данного уровня. Младше 16 лет являются 2,6 тыс. уехавших.
Более того, 5,1 тыс. уехавших казахстанцев старше 15 лет состоят в браке, 2,3 тыс. – никогда не состояли.
По национальному признаку эмигрировали 503 казаха, 7705 русских, 890 немцев, 759 украинцев, 271 татар, 141 поляк, 138 белорусов, 81 узбек, 73 корейца, 47 чеченцев, 44 азербайджанца и другие.