Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса

Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.



"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармацией" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи", - говорится в сообщении.



При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после проведения всех стадий клинических испытаний вакцины.



В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.