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Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 11:15
Казахстан и Россия договорились о поставке вакцины от коронавируса
Фото:primeminister.kz
Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

"Подписано соглашение о взаимопонимании между Российским фондом прямых инвестиций и "СК-Фармацией" о выделении гарантированного объема вакцины "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объем для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что иммунизация для казахстанцев, входящих в группы риска, будет проводиться на бесплатной и добровольной основе и возможна только после проведения всех стадий клинических испытаний вакцины.

В рамках визита также прошли переговоры министра здравоохранения Казахстана Алексея Цоя и министра здравоохранения России Михаила Мурашко, в ходе которых обсуждены вопросы взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, по результатам подписан протокол о дальнейшем сотрудничестве между ведомствами.


Источник: Tengrinews.kz
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