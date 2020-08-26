Сколько денег накопили казахстанцы на пенсионных счетах

НУР-СУЛТАН, 26 авг — Sputnik. Накопления казахстанцев на счетах Единого накопительного пенсионного фонда превысили 12 триллионов тенге (28 миллиардов долларов).



По информации пресс-службы ЕНПФ, за год (с 1 августа 2019 года по 1 августа 2020 года) сумма накоплений увеличились почти на 1,9 триллиона тенге (4,5 миллиарда долларов), то есть на 19%.



"Основная сумма пенсионных накоплений сформировалась за счет обязательных пенсионных взносов и составила 11,8 триллиона тенге (рост с начала года составил 12%). Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам составила 287,8 миллиарда тенге (рост 17%), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам достигла 2,1 миллиарда тенге (рост 9%)", – сообщили в пресс-службе фонда.



Число индивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ на 1 августа 2020 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось более чем на 1,2 миллиона единиц. Если в прошлом году количество индивидуальных счетов составляло 10,5 миллиона единиц, то в этом году их количество превысило 11,7 миллиона. Рост за год - 11%.



Наибольшее количество счетов отрыто по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) – их больше 11 миллионов, а точнее 11 132 300 (рост с начала года 10%). Далее идут счета, сформированные за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) - 518 294 (рост 2%), постепенно растет и количество добровольных пенсионных взносов (ДПВ), таких счетов в ЕНПФ сейчас 55 693 (рост 2%).



На счета вкладчиков с начала 2020 года поступили пенсионные взносы в общем объеме 604,3 миллиарда тенге (1,4 миллиарда долларов), что превысило показатели за первые семь месяцев 2019 года на 55,1 миллиардов (131 миллион долларов) или 10%.



Размер выплат из ЕНПФ



Выплаты составили 98,2 миллиарда тенге (233 миллиона долларов), из которых:



- выплаты по возрасту - 34,9 миллиарда тенге (83 миллиона долларов),

- переводы в страховые организации - 24,3 миллиарда тенге (57,8 миллиона долларов),

- по выезду на постоянное место жительства за пределы Казахстана - 19,9 миллиарда тенге (47,3 миллиона долларов),

- наследникам - 16,4 миллиарда тенге (39 миллиона долларов),

- на погребение - 1,8 миллиарда тенге (4,2 миллиона долларов),

- выплаты по инвалидности - 900 миллионов тенге (2,1 миллиона долларов).



С начала 2020 года по состоянию на 1 августа на счета вкладчиков ЕНПФ было начислено более 752,98 миллиарда тенге (1,7 миллиарда долларов) чистого инвестиционного дохода, что на 389,77 миллиарда тенге (928 миллиона долларов) больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого 2019 года.