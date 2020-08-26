Фото дня: скорая застряла под мостом

Астанчанин поделился фотографией ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, который застрял под мостом, передает ИА «NewTimes.kz».
«Утро начинается не с кофе», – пишет автор публикации в группе za_rulem_astana в Instagram, уточняя, что дорожная авария произошла на пересечении проспекта Туран с улицей Кунаева.
В пресс-службе ДП Нур-Султана сообщили, что инцидент произошел сегодня, 26 августа, в 08.29.
«Водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной скорой помощи марки Huindai, следуя на вызов с включенными проблесковыми маячками, допустил наезд на опору пешеходного моста», — уточнили в ведомстве.
Стражи порядка заверили, что в результате ДТП пострадавших нет.
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