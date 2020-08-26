«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Августа
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.09 KZT
  • €1 = 494.52 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Фото дня: скорая застряла под мостом

Просмотров:361 Опубликовано: Сегодня, 14:35
Фото дня: скорая застряла под мостом
Фото: za_rulem_astana/instagram
Астанчанин поделился фотографией ДТП с участием автомобиля скорой медицинской помощи, который застрял под мостом, передает ИА «NewTimes.kz».

«Утро начинается не с кофе», – пишет автор публикации в группе za_rulem_astana в Instagram, уточняя, что дорожная авария произошла на пересечении проспекта Туран с улицей Кунаева.

В пресс-службе ДП Нур-Султана сообщили, что инцидент произошел сегодня, 26 августа, в 08.29.

«Водитель 1976 года рождения, управляя автомашиной скорой помощи марки Huindai, следуя на вызов с включенными проблесковыми маячками, допустил наезд на опору пешеходного моста», — уточнили в ведомстве.

Стражи порядка заверили, что в результате ДТП пострадавших нет.


Источник: newtimes.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
tolk (Посетители) Сегодня, 16:31
Судя по сбитой плитке , он не первый.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • tolk
 14679677 (Посетители) Сегодня, 15:20
опоры не вижу, мостовая балка, мост вижу. Если знаков ограничивающий проезд по высоте отсутствуют, то вина и возмещение ущерба со стороны тех, кто это контролирует.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика