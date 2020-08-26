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Карантин ослабят в Казахстане с 31 августа

Просмотров:520 Опубликовано: Сегодня, 15:30
Карантин ослабят в Казахстане с 31 августа
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений в деятельности объектов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.

Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80 процентов, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.

С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность:

- религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);

- бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);

- тренажерных залов (до 5 кв. м на 1 посетителя, предварительная запись);

- спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв. м на 1 посетителя);

- объектов культуры (до 5 кв. м на 1 посетителя, заполняемость - не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, с проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);

- особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках);

- движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.

"Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП "Атамекен", общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований", - отметил Тугжагов.

Также отмечается, что по итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других конкретных поручений.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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Kain-Livesy (Посетители) Сегодня, 16:55
Цитата: Санжаp
кое как, а всё-таки победили пандемию

о победе можно будет говорить, когда будет окончательный протокол лечения (а не менябщийся несколько раз в месяц), и когда будет снят карантин =)

Добро всегда побеждает зло: кто победил - тот и добро!
 
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  • Coffee
 Санжаp (Посетители) Сегодня, 16:15
Неплохой результат. С горем пополам, кое как, а всё-таки победили пандемию, считаю с минимумом потерь.
 
 

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