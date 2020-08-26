Карантин ослабят в Казахстане с 31 августа

На заседании Межведомственной комиссии под председательством заместителя премьер-министра Ералы Тугжанова был одобрен второй этап послаблений в деятельности объектов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра.



Министерством здравоохранения было доложено, что ограничительные меры позволили снизить заражаемость COVID-19 по стране в 10 раз, количество вызовов скорой помощи - в 4,2 раза, загруженность коек - на 80 процентов, при этом количество мобильных бригад увеличено в 7,6 раза.



С учетом достигнутого положительного эффекта Межведомственной комиссией принято решение с 31 августа возобновить деятельность:



- религиозных объектов (индивидуально, без проведения коллективных мероприятий);



- бассейнов (в индивидуальном формате, из расчета 5 кв. м зеркала воды на 1 посетителя, предварительная запись);



- тренажерных залов (до 5 кв. м на 1 посетителя, предварительная запись);



- спортивных комплексов (для индивидуальных и групповых тренировок до 5 кв. м на 1 посетителя);



- объектов культуры (до 5 кв. м на 1 посетителя, заполняемость - не более 50%, в том числе коллективные репетиции до 30 человек с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, с проведением проветривания помещений на перерывах, использование масок);



- особо охраняемых природных территорий: государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих (для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением социального дистанцирования не менее 2 метров, в масках);



- движения пригородных пассажирских поездов/электричек, междугородних внутриобластных автобусов/микроавтобусов.



"Все объекты будут вводиться только после получения соответствующих актов готовности. Акиматам регионов совместно с Министерством здравоохранения, НПП "Атамекен", общественностью необходимо обеспечить строжайшее соблюдение вводимыми объектами всех санитарных требований", - отметил Тугжагов.



Также отмечается, что по итогам совещания заместитель премьер-министра дал ряд других конкретных поручений.