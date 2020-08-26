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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Курс рубля обвалился

Просмотров:1352 Опубликовано: Сегодня, 17:11
Курс рубля обвалился
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
В ходе торгов на Московской бирже в среду, 26 августа, курс рубля продолжил обвал по отношению к доллару и евро, дойдя до минимальных значений, свидетельствуют данные площадки.

Доллар по состоянию на 13:20 вырос до 75,92 рубля, а евро — до 89,72 рубля. На максимуме они доходили до 75,94 рубля и 89,79 рубля соответственно, причем последнее значение стало рекордным за всю историю.

Рубль слабеет даже на фоне роста цен на нефть до многомесячных максимумов. Поводом для этого остаются геополитические риски, связанные с протестами в Белоруссии, а также ситуация вокруг оппозиционера Алексея Навального.

В случае, если его отравление подтвердится, США пообещали применить санкции, которые окажутся значительно жестче, чем те, что были введены в 2016 году из-за вмешательства в президентские выборы.


Источник: lenta.ru
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Комментарии ( 8 )

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Pipito_200 (Посетители) Сегодня, 21:21
Присоединение Крыма, да поддерживаю, но не всё что делают оптом и
Цитата: aalleennaa69
санкции . Вперёд Россия
... А куда вперёд, где зад где перед не попутали бы ,а то -"Никогда такого не было и вот опять ...хотели как лучше, а получилось как всегда"
Цитата: saktau
от санкций Россия становится все сильнее
"Ударим автопробегом по бездорожью "... "Мы ещё так будем жить, что нам внуки и правнуки завидовать будут" ...Северный поток 2, как борются РФ и США за право быть колонией Германии газ продавать, абсолютно непонятен и многое другое нелогично-необъяснимо-невыгодно
 
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Е. КУЗНЕЦОВ (Посетители) Сегодня, 20:52
saktau, а простой народ беднее...
 
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Pavelmwest (Посетители) Сегодня, 20:46
Ждём курс по 3 к тенге)
 
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TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:47
Значит вполне возможно вырастет курс доллара и в РК. А это потянет за собой повышение цен на всё. Всё станет дороже и товары и услуги. Ну и естественно: и без того не лёгкая жизнь простого народа в Казахстане - станет ещё труднее
 
-2
  • Pavelmwest
  • leo529
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  • freizer
  • arelav_74
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:20
Да плевать хотела Россия на ваши санкции . Вперёд Россия !!!!!Она от этого становиться все сильнее и богаче
 
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mariaven (Посетители) Сегодня, 18:08
Математика у гроссмейстера простая ведь... Раньше за 1 доллар получали 35 рублей в бюджет, то теперь 75 рублей. Это же два раза больше. lol
 
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Seawolf (Посетители) Сегодня, 17:23
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 saktau (Посетители) Сегодня, 17:21
Это многоходовочка от великого гроссмейстера. Он все рассчитал. Он все знает. Они не понимают что от санкций Россия становится все сильнее и сильнее.
 
 

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