Почему подняли тарифы перед 1 сентября, ответили в Beeline и «Казахтелеком»

Операторов сотовой связи спросили, почему в Казахстане увеличилась стоимость тарифов в преддверии дистанционного обучения, передает ИА «NewTimes.kz».



Стоит отметить, что ранее за роутер-модем Beeline платили 5500 тенге, сейчас — 8 тыс тенге, а в Kcell убрали тариф за 3990, в стоимость которого входили абсолютно все услуги. Также у некоторых операторов появился образовательный тариф «Білім», стоимость которого составила 990 тенге.



Представители Beeline и АО «Казахтелеком» пояснили изменения в стоимости.



Главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин подтвердил, что действительно есть новые тарифные планы, но есть и старые тарифные планы, которые не менялись.



«Если говорить о вышеуказанном тарифном плане, то не стоит пугаться. После простой калькуляции на деле вы получаете более выгодной тариф. Раньше в стоимость 5490 тенге входило использование интернета только на одном устройстве. Сейчас за сумму 7990 тенге этим же тарифом можно пользоваться на смартфоне. Не нужно переплачивать за два отдельных тарифных плана. Мы улучшили тариф, добавили звонки, к примеру, для роутера и мобильного телефона, в общем, это стоило более 11 тыс. Это предложение выгоднее на 40%», — разъяснил Евгений Настрадин.



Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев дополнил, что не стоит забывать о конкуренции на рынке, а также разъяснил, почему образовательный тариф такой дешевый относительно вышеперечисленных.



«Тарифы «Білім» бесплатные. Это дает возможность пользоваться образовательными ресурсами. И стоит отметить, что там не воспользуешься соцсетями. Мы не можем дать бесплатный доступ», — заключил Есекеев.



Напомним, в середине июля МОН РК начало подготовку к дистанционному обучению с 1 сентября в организациях среднего образования. Тогда сообщалось, что первую четверть казахстанские школьники будут учиться онлайн.