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Почему подняли тарифы перед 1 сентября, ответили в Beeline и «Казахтелеком»

Просмотров:2062 Опубликовано: Сегодня, 18:34
Почему подняли тарифы перед 1 сентября, ответили в Beeline и «Казахтелеком»
Фото: freepik.com
Операторов сотовой связи спросили, почему в Казахстане увеличилась стоимость тарифов в преддверии дистанционного обучения, передает ИА «NewTimes.kz».

Стоит отметить, что ранее за роутер-модем Beeline платили 5500 тенге, сейчас — 8 тыс тенге, а в Kcell убрали тариф за 3990, в стоимость которого входили абсолютно все услуги. Также у некоторых операторов появился образовательный тариф «Білім», стоимость которого составила 990 тенге.

Представители Beeline и АО «Казахтелеком» пояснили изменения в стоимости.

Главный исполнительный директор «Beeline Казахстан» Евгений Настрадин подтвердил, что действительно есть новые тарифные планы, но есть и старые тарифные планы, которые не менялись.

«Если говорить о вышеуказанном тарифном плане, то не стоит пугаться. После простой калькуляции на деле вы получаете более выгодной тариф. Раньше в стоимость 5490 тенге входило использование интернета только на одном устройстве. Сейчас за сумму 7990 тенге этим же тарифом можно пользоваться на смартфоне. Не нужно переплачивать за два отдельных тарифных плана. Мы улучшили тариф, добавили звонки, к примеру, для роутера и мобильного телефона, в общем, это стоило более 11 тыс. Это предложение выгоднее на 40%», — разъяснил Евгений Настрадин.

Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев дополнил, что не стоит забывать о конкуренции на рынке, а также разъяснил, почему образовательный тариф такой дешевый относительно вышеперечисленных.

«Тарифы «Білім» бесплатные. Это дает возможность пользоваться образовательными ресурсами. И стоит отметить, что там не воспользуешься соцсетями. Мы не можем дать бесплатный доступ», — заключил Есекеев.

Напомним, в середине июля МОН РК начало подготовку к дистанционному обучению с 1 сентября в организациях среднего образования. Тогда сообщалось, что первую четверть казахстанские школьники будут учиться онлайн.


Источник: newtimes.kz
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Комментарии ( 3 )

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Pluto (Посетители) Сегодня, 21:11
А потом просят бизнес поддержать на фоне пандемии, просят субсидии у государства, а в итоге еще и цены подняли, прямо нищенькие и бедненькие никак прожить не могут голодают наверное.
 
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 TU-154 (Посетители) Сегодня, 19:25
Эти конторы привыкли к суперприбылям и на каждое очередное повышение тарифа, у них найдётся объяснение о заботе о жителях РК. Когда ещё за сот.связь вместо месячного тарифа сделали четырёхнедельный, лишь бы получить ещё большую прибыль.Было много написано, что должны они брать деньги за месяц. но ни чего не изменилось. Неужели ни кто в РК не может воздействовать на них?
 
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  • ODUVANCHIK
  • leo529
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  • babushka
 aalleennaa69 (Посетители) Сегодня, 18:47
Короче теперь за школьный тариф будут платить другие
 
 

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