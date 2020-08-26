«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 26 Августа
+23...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 418.64 KZT
  • €1 = 494.67 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Сотрудник госдепа США наводил страх на подчиненных подаренной казахской камчой

Просмотров:171 Опубликовано: Сегодня, 19:30
Сотрудник госдепа США наводил страх на подчиненных подаренной казахской камчой
Фото из открытых источников
Алматы. 26 августа. КазТАГ – Руководитель службы протокола государственного департамента США Шон Лоулер ходил по офису с камчой в руке и пугал подчиненных, сообщает Washington Post.

«У Лоулера взрывной характер, он регулярно швырял бумаги и папки. Несколько сотрудников сообщили, что он щелкал камчой в офисе, и, учитывая его поведение, они опасались, что он может им причинить физический вред», - говорится в отчете аналитического центра о его пребывании в должности руководителя службы протокола госдепа с декабря 2017 года по июль 2019 года.

Сотрудники госдепартамента сообщили о том, что Лоулер регулярно делал оскорбительные, гомобофные и националистические высказывания в адрес своих подчиненных. При этом они говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны Лоулера.

В отчете аналитического центра говорится, что он основан на сообщениях многих сотрудников и результатах других внутренних расследований, проведенных управлением по гражданским правам и бюро дипломатической безопасности.

Общественности стало известно о проблемах в службе протокола еще в июне 2019 года после того, как Лоулер был отстранен от работы из-за жалоб на преследования, включая сообщения о том, что он ходил по офису с камчой в руках. Как сообщается, камча была ему подарена делегацией, приехавшей из Казахстана.

«От сотрудника поступила устная жалоба нынешней главе службы протокола Кэм Хендерсон на то, что Лоулер ходит с камчой. Она забрала камчу в свой кабинет на хранение и сказала Лоулеру, что он не может ходить по офису с камчой ни при каких обстоятельствах», - говорится в отчете.

Руководство госдепартамента категорически отвергло выводы, сделанные в отчете и поставило под сомнение мотивы аналитического центра, заявив, что он выборочно использовал факты.

Сам Лоулер сказал, что все обвинения «до смешного оскорбительны и не соответствуют действительности».


Источник: kaztag.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика