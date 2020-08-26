Сотрудник госдепа США наводил страх на подчиненных подаренной казахской камчой

Алматы. 26 августа. КазТАГ – Руководитель службы протокола государственного департамента США Шон Лоулер ходил по офису с камчой в руке и пугал подчиненных, сообщает Washington Post.



«У Лоулера взрывной характер, он регулярно швырял бумаги и папки. Несколько сотрудников сообщили, что он щелкал камчой в офисе, и, учитывая его поведение, они опасались, что он может им причинить физический вред», - говорится в отчете аналитического центра о его пребывании в должности руководителя службы протокола госдепа с декабря 2017 года по июль 2019 года.



Сотрудники госдепартамента сообщили о том, что Лоулер регулярно делал оскорбительные, гомобофные и националистические высказывания в адрес своих подчиненных. При этом они говорили на условиях анонимности, опасаясь мести со стороны Лоулера.



В отчете аналитического центра говорится, что он основан на сообщениях многих сотрудников и результатах других внутренних расследований, проведенных управлением по гражданским правам и бюро дипломатической безопасности.



Общественности стало известно о проблемах в службе протокола еще в июне 2019 года после того, как Лоулер был отстранен от работы из-за жалоб на преследования, включая сообщения о том, что он ходил по офису с камчой в руках. Как сообщается, камча была ему подарена делегацией, приехавшей из Казахстана.



«От сотрудника поступила устная жалоба нынешней главе службы протокола Кэм Хендерсон на то, что Лоулер ходит с камчой. Она забрала камчу в свой кабинет на хранение и сказала Лоулеру, что он не может ходить по офису с камчой ни при каких обстоятельствах», - говорится в отчете.



Руководство госдепартамента категорически отвергло выводы, сделанные в отчете и поставило под сомнение мотивы аналитического центра, заявив, что он выборочно использовал факты.



Сам Лоулер сказал, что все обвинения «до смешного оскорбительны и не соответствуют действительности».