Илон Маск обещает презентовать устройство для чипирования людей

28 августа компания Neuralink, одним из учредителей которой является глава SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk), проведет мероприятие. Как и сообщалось ранее, на нем состоится презентация интерфейса устройства "мозг-машина", предназначенного для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 3DNews.ru.Маск поделился в Twitter некоторыми подробностями предстоящего события. Он пообещал, что на мероприятии, начинающемся в 15:00 ET (01:00 следующего дня по времени Нур-Султана), будет продемонстрировано "функционирующее устройство Neuralink".В прошлом году компания Neuralink представила свою новую технологию. Специальный робот, "подобно швейной машине", будет вживлять глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приемнику, прикрепленному за ухом пациента. Устройство будет способно передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.По словам Маска, технология с успехом прошла испытания на приматах и обезьяна со вживленными электродами "смогла управлять компьютером с помощью своего мозга".Маск обещает, что технология, которую продемонстрирует компания, будет действительно "потрясающей" по сравнению с тем, что мы видели до сих пор."Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирующий для восстановления мозговых и моторных функций", - написал он в Twitter ранее в этом году.