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Илон Маск обещает презентовать устройство для чипирования людей

Просмотров:296 Опубликовано: Сегодня, 11:06
Илон Маск обещает презентовать устройство для чипирования людей
Фото ©REUTERS
28 августа компания Neuralink, одним из учредителей которой является глава SpaceX и Tesla Илон Маск (Elon Musk), проведет мероприятие. Как и сообщалось ранее, на нем состоится презентация интерфейса устройства "мозг-машина", предназначенного для помощи людям с тяжелыми травмами головного мозга, передает Tengrinews.kz со ссылкой на 3DNews.ru.

Маск поделился в Twitter некоторыми подробностями предстоящего события. Он пообещал, что на мероприятии, начинающемся в 15:00 ET (01:00 следующего дня по времени Нур-Султана), будет продемонстрировано "функционирующее устройство Neuralink".

В прошлом году компания Neuralink представила свою новую технологию. Специальный робот, "подобно швейной машине", будет вживлять глубоко в человеческий мозг нитевидные электроды, которые подключаются к капсуле-приемнику, прикрепленному за ухом пациента. Устройство будет способно передавать сигналы мозга по Bluetooth, позволяя испытуемым управлять компьютером или контролировать активность своего мозга.

Илон Маск обещает презентовать устройство для чипирования людей


По словам Маска, технология с успехом прошла испытания на приматах и обезьяна со вживленными электродами "смогла управлять компьютером с помощью своего мозга".

Маск обещает, что технология, которую продемонстрирует компания, будет действительно "потрясающей" по сравнению с тем, что мы видели до сих пор.

"Не хочу слишком будоражить, но потенциал действительно трансформирующий для восстановления мозговых и моторных функций", - написал он в Twitter ранее в этом году.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Санжаp
  • smesharik
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Земляк (Посетители) Сегодня, 13:32
Ему самому надо мозги на место вправить. *********
 
 

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