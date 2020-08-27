Суд Китая оставил приговор Акжаркын Турлыбай без изменений

Китайский суд оставил приговор казахстанке Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, без изменений, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил адвокат девушки Сункар Нурмаганбетов.



Адвокат напомнил, что Акжаркын приговорили к пожизненному лишению свободы.



"27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Акжаркын. Стороной защиты приговор суда был обжалован. Однако апелляционная инстанция оставила приговор суда без изменения", - рассказал юрист.



Он также отметил, что Акжаркын Турлыбай могут перевезти в колонию Казахстана. Такое право ей дает договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных лиц. Для этого нужно письменное согласие девушки.



"В настоящее время сторона защиты, семья Акжаркын Турлыбай рассматривают возможным процедуру передачи Акжаркын в Казахстан, для этого потребуется согласие самой Акжаркын. Стороне защиты точные сроки передачи Акжаркын в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении", - добавил адвокат.