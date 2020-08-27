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Суд Китая оставил приговор Акжаркын Турлыбай без изменений

Просмотров:598 Опубликовано: Сегодня, 12:08
Суд Китая оставил приговор Акжаркын Турлыбай без изменений
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Китайский суд оставил приговор казахстанке Акжаркын Турлыбай, обвиняемой в контрабанде наркотических средств, без изменений, передает Tengrinews.kz. Об этом сообщил адвокат девушки Сункар Нурмаганбетов.

Адвокат напомнил, что Акжаркын приговорили к пожизненному лишению свободы.

"27 декабря 2019 года в Гуанчжоуском суде состоялось оглашение приговора по уголовному делу в отношении Акжаркын. Стороной защиты приговор суда был обжалован. Однако апелляционная инстанция оставила приговор суда без изменения", - рассказал юрист.

Он также отметил, что Акжаркын Турлыбай могут перевезти в колонию Казахстана. Такое право ей дает договор между Казахстаном и Китайской Народной Республикой о передаче осужденных лиц. Для этого нужно письменное согласие девушки.

"В настоящее время сторона защиты, семья Акжаркын Турлыбай рассматривают возможным процедуру передачи Акжаркын в Казахстан, для этого потребуется согласие самой Акжаркын. Стороне защиты точные сроки передачи Акжаркын в Казахстан неизвестны, однако мы заинтересованы в ее скорейшем возвращении", - добавил адвокат.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Санжаp (Посетители) Сегодня, 14:04
Всё верно - наркобырыги должны отбывать пожизненное наказание или же приговариваться к уничтожению!
 
 

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