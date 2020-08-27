Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

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Мастер-спальня (главная каюта) / perfectyachtcharter.com

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Главный салон / perfectyachtcharter.com

Спа-бассейн на террасе / perfectyachtcharter.com

Верхний салон (skylounge) / perfectyachtcharter.com

Обеденная зона / perfectyachtcharter.com

Tengrinews.kz рассказывает, что представляет из себя яхта Lady MM, на борту которой отдыхали казахстанцы у берегов Италии.Lady MM - это моторная яхта ISA 470 длиной 47,5 метра, построенная в 2003 году компанией ISA и последний раз переоборудованная в 2013 году. Она ходит под флагом Каймановых островов. Внешний вид разрабатывал известный итальянский дизайнер мега-яхт Вальтер Франкини Арчитетто, дизайн интерьера создан Дженет Лерой.Судно позволяет разместить до 10 гостей в 5 комнатах, включая главную каюту, одну VIP-каюту, одну двухместную каюту и две двухместные каюты. Она также способна перевозить на борту до девяти членов экипажа.На палубе имеется джакузи, в каютах установлены кондиционеры, на всей яхте доступен интернет. Также на судне есть отдельный тренажерный зал.В прошлом яхта носила название 360. По данным портала Boat International, яхта была продана в 2017 году, до переименования. Прошлый владелец просил за нее 8,5 миллиона евро.На сайте Vesselfinder.com имеется информация о том, что судно в июне побывало в Монако и Гольф-Жуане (местность недалеко от Канн, Франция). В августе яхту ждали на курорте Порто-Черво на севере Сардинии.На данный момент известно, что Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар.По данным СМИ на борту находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.Информации о причинах пожара пока нет.