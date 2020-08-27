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Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Просмотров:539 Опубликовано: Сегодня, 12:46
Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы
Фото: itboat.com
Tengrinews.kz рассказывает, что представляет из себя яхта Lady MM, на борту которой отдыхали казахстанцы у берегов Италии.

Lady MM - это моторная яхта ISA 470 длиной 47,5 метра, построенная в 2003 году компанией ISA и последний раз переоборудованная в 2013 году. Она ходит под флагом Каймановых островов. Внешний вид разрабатывал известный итальянский дизайнер мега-яхт Вальтер Франкини Арчитетто, дизайн интерьера создан Дженет Лерой.








Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

perfectyachtcharter.com


Судно позволяет разместить до 10 гостей в 5 комнатах, включая главную каюту, одну VIP-каюту, одну двухместную каюту и две двухместные каюты. Она также способна перевозить на борту до девяти членов экипажа.

Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Мастер-спальня (главная каюта) / perfectyachtcharter.com


Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Главная ванная комната / perfectyachtcharter.com


Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Главный салон / perfectyachtcharter.com


На палубе имеется джакузи, в каютах установлены кондиционеры, на всей яхте доступен интернет. Также на судне есть отдельный тренажерный зал.

Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Спа-бассейн на террасе / perfectyachtcharter.com


Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Верхний салон (skylounge) / perfectyachtcharter.com


В прошлом яхта носила название 360. По данным портала Boat International, яхта была продана в 2017 году, до переименования. Прошлый владелец просил за нее 8,5 миллиона евро.

Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Обеденная зона / perfectyachtcharter.com


На сайте Vesselfinder.com имеется информация о том, что судно в июне побывало в Монако и Гольф-Жуане (местность недалеко от Канн, Франция). В августе яхту ждали на курорте Порто-Черво на севере Сардинии.

На данный момент известно, что Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар.

По данным СМИ на борту находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.

Информации о причинах пожара пока нет.



Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 4 )

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-1
  • babe
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Санжаp (Посетители) Сегодня, 14:27
Цитата: Космос
Сейчас посмотрел, горит многомилионная долл яхта - даже в душе ничего не ёкнуло. Интересно, почему?


Потому что сама природа уничтожает буржуазную и капиталистическую собственность, созданную на средства производства и за счёт труда простых рабочих, получающих копейки.

Когда горят хоромы-коттедж или лексусы 570 - это и есть справедливость. Тем более яхты.
 
-1
  • babe
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Космос (Посетители) Сегодня, 14:24
Недавно пожар был 11-19, горит квартира "копеечная" - кадры вызывают ужас и сострадание! Сейчас посмотрел, горит многомилионная долл яхта - даже в душе ничего не ёкнуло. Интересно, почему?
 
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Санжаp (Посетители) Сегодня, 14:05
Ну сгорела и сгорела! Если пострадавших нет то слава богу!
 
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дорожник (Посетители) Сегодня, 13:22
Думаю яхта застрахована

Жить нужно непременно хорошо
 
 

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