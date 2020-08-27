Как выглядела сгоревшая яхта, на которой были казахстанцы

Tengrinews.kz рассказывает, что представляет из себя яхта Lady MM, на борту которой отдыхали казахстанцы у берегов Италии.
Lady MM - это моторная яхта ISA 470 длиной 47,5 метра, построенная в 2003 году компанией ISA и последний раз переоборудованная в 2013 году. Она ходит под флагом Каймановых островов. Внешний вид разрабатывал известный итальянский дизайнер мега-яхт Вальтер Франкини Арчитетто, дизайн интерьера создан Дженет Лерой.
perfectyachtcharter.com
Судно позволяет разместить до 10 гостей в 5 комнатах, включая главную каюту, одну VIP-каюту, одну двухместную каюту и две двухместные каюты. Она также способна перевозить на борту до девяти членов экипажа.
В прошлом яхта носила название 360. По данным портала Boat International, яхта была продана в 2017 году, до переименования. Прошлый владелец просил за нее 8,5 миллиона евро.
Обеденная зона / perfectyachtcharter.com
На сайте Vesselfinder.com имеется информация о том, что судно в июне побывало в Монако и Гольф-Жуане (местность недалеко от Канн, Франция). В августе яхту ждали на курорте Порто-Черво на севере Сардинии.
На данный момент известно, что Lady MM направлялась с острова Капри на остров Сардиния, когда начался пожар.
По данным СМИ на борту находились 17 человек, в том числе восемь туристов из Казахстана и девять членов экипажа. Все они смогли самостоятельно выбраться с яхты и к моменту прибытия береговой охраны находились в маленькой лодке. Оттуда их и эвакуировали на землю.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz