Невеста в 13 лет: девочку вернули из дома "мужа" домой в Атырауской области

АЛМАТЫ, 27 авг — Sputnik. Сотрудники ювенальной полиции Атырауской области вернули домой девочку-подростка, которая около недели прожила в родительском доме своего 18-летнего возлюбленного. Несмотря на согласие на брак родителей с обеих сторон, в произошедшем правоохранители усмотрели нарушение закона.
Информация о том, что в Атырауской области 13-летняя девочка вышла замуж, появилась в социальных сетях 25 августа и сразу заинтересовала сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних, сообщает издание "Ак Жайык".
"В ходе проверки установлено, что несовершеннолетняя, проживающая в Привокзальном в городе Атырау, с декабря прошлого года встречалась с парнем из Миялы. Вскоре они решили пожениться, и мать, одна воспитывающая троих детей, почему-то разрешила средней дочери стать невесткой в доме "мужа". Родители мужа даже провели обряд "келин тусиру" (один из этапов казахской свадьбы, когда невесту вводят в дом жениха)", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.
Выясняя все детали произошедшего, сотрудники ювенальной полиции вызвали мать девочки. Девочку-подростка осмотрел гинеколог районной больницы. Согласно результатам осмотра стало известно, что половой связи у школьницы не было. Также на ее теле не было обнаружено никаких телесных повреждений, которые могли бы говорить о применении в ее отношении насилия.
"Тем не менее с несовершеннолетней, ее "мужем" и их родителями проведена профилактическая беседа с разъяснением об уголовной ответственности за половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, согласно статье 122 Уголовного кодекса", - уточнили в пресс-службе областного департамента полиции.
По данным, полученным журналистами издания, в доме 18-летнего возлюбленного в поселке Миялы девочка-подросток провела около недели. Родители молодых людей в один голос утверждают, что дети искренне влюблены друг в друга, а их отношения носят платонический характер.
Результатом полицейской проверки стало возвращение несовершеннолетней в родительский дом, к матери. Впереди девочку ожидает дальнейшая учеба в школе. В этом году она перешла в восьмой класс.
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