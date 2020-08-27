Информацию о зарплатах депутатов нельзя распространять - Минфин

Информация о том, сколько средств расходуется на одного депутата Парламента, является секретной. Об этом сообщили в Министерстве финанов в ответ на вопросы Tengrinews.kz."Сколько тратится денег в год на одного депутата Парламента? Просим расписать о полном содержании содержании: зарплата, машина, квартира, преимущества. Какие еще привилегии есть у депутатов, на которые тратятся деньги из госбюджета", - спросила редакция у пресс-службы Минфина.В министерстве ответили, что оплата труда государственных служащих осуществляется в соответствии с единой системой оплаты труда работников для всех органов, содержащихся за счет государственного бюджета. Документ был утвержден постановлением правительства от 16 октября 2017 года № 646 с пометкой "Для служебного пользования"."В соответствии с пунктом 25 правил отнесения сведений к служебной информации ограниченного распространения и работы с ней (утвержденного постановлением правительства от 31 декабря 2015 года №1196) передача документов и изданий с пометкой "Для служебного пользования" физическим и юридическим лицам осуществляется на условиях соблюдения конфиденциальности служебной информации ограниченного распространения и других условиях нераскрытия этой информации, сообщаемой при передаче или в сопроводительных документах к ним.Согласно пункту 37 правил не допускается использовать сведения из документов и изданий ограниченного распространения для открытых выступлений или опубликования в открытой печати, передачах по радио и телевидению. В этой связи предоставление информации по запрашиваемому вопросу не представляется возможным", - заявили в Минфине.В Казахстане две палаты Парламента: Мажилис и Сенат.В Мажилисе 107 депутатов, 98 из которых избираются от политических партий по партийным спискам на основе выборов. Девять депутатов Мажилиса избираются Ассамблеей народа Казахстана. Срок полномочий депутатов Мажилиса - пять лет. По информации пресс-службы Мажилиса на март 2020 года, в палате было 106 депутатов.В Сенате 49 депутатских кресел, из них 15 депутатов назначаются с учетом необходимости обеспечения представительства в палате национально-культурных и иных значимых интересов общества. Срок их полномочий - шесть лет.Еще 34 депутата избираются по два человека от каждой области, города республиканского значения и столицы. Половина избираемых депутатов Сената переизбирается каждые три года. 12 августа в Казахстане состоялись выборы депутатов Сената.