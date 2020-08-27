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Решение об обучении по субботам будут принимать школы – МОН РК

Просмотров:509 Опубликовано: Сегодня, 14:55
Решение об обучении по субботам будут принимать школы – МОН РК
Фото из открытых источников
Астана. 27 августа. КазТАГ – Мадина Алимханова. Решение об обучении по субботам будут принимать школы, сообщил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

«Это компетенция школы. Если есть необходимость учиться и в субботу, такая возможность имеется, решение будет принято педсоветом вместе с руководителем организации образования», - сказал Аймагамбетов на брифинге в четверг.

При этом он отметил, что школы также могут организовывать дежурные группы в предшкольных нулевых классах.

«По санитарным требованиям, которые были определены министерством здравоохранения, нулевые предшкольные классы также имеют возможность организовывать дежурные группы, дежурные классы, поэтому если родители изъявят соответствующее желание, напишут заявление, то в школах по возможности будут открываться дежурные классы и для предшколы. Если предшкольные группы будут открываться в детских садах, такие у нас тоже имеются, они в этом режиме также могут работать», - отметил министр.


Источник: kaztag.kz
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