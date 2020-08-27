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Горящее авто с трупом мужчины врезалось в «патрульку» в Алматы

Просмотров:804 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Горящее авто с трупом мужчины врезалось в «патрульку» в Алматы
Кадр из видео
Местные жители делятся видео с места ДТП с участием полицейского автомобиля, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.

Дорожная авария с возгоранием произошла сегодня, 27 августа, в 15.05.

Сообщается, что автомашина марки Nissan Primera, следуя по улице Дулати, допустила наезд на стоявшую на островке безопасности патрульную автомашину, которая по инерции столкнулась с Mercedes.

«В результате столкновения один из полицейских из состава экипажа получил серьезные телесные повреждения и экстренно был госпитализирован в 7 ГКБ», – уточнили в ведомстве.

Полыхавший Nissan остановился в результате наезда на полицейское авто, которое, приняв удар на себя, стало барьером для неуправляемого транспортного средства.

«Иначе последствия могли быть более серьезными и необратимыми», – дополнили стражи порядка.

Пожар локализовали пожарные расчеты.

«В ходе осмотра авто было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается», – сообщили в пресс-службе алматинского ДП.

Стражи порядка заверили, что в ходе начавшегося расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего.





Источник: newtimes.kz
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