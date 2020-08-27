Горящее авто с трупом мужчины врезалось в «патрульку» в Алматы

Местные жители делятся видео с места ДТП с участием полицейского автомобиля, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДП Алматы.Дорожная авария с возгоранием произошла сегодня, 27 августа, в 15.05.Сообщается, что автомашина марки Nissan Primera, следуя по улице Дулати, допустила наезд на стоявшую на островке безопасности патрульную автомашину, которая по инерции столкнулась с Mercedes.«В результате столкновения один из полицейских из состава экипажа получил серьезные телесные повреждения и экстренно был госпитализирован в 7 ГКБ», – уточнили в ведомстве.Полыхавший Nissan остановился в результате наезда на полицейское авто, которое, приняв удар на себя, стало барьером для неуправляемого транспортного средства.«Иначе последствия могли быть более серьезными и необратимыми», – дополнили стражи порядка.Пожар локализовали пожарные расчеты.«В ходе осмотра авто было обнаружено обгоревшее тело водителя, личность которого устанавливается», – сообщили в пресс-службе алматинского ДП.Стражи порядка заверили, что в ходе начавшегося расследования будет установлена причина возгорания машины и другие обстоятельства произошедшего.