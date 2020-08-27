США вводят санкции против российского НИИ, тестировавшего вакцину от коронавируса

Министерство торговли США вводит санкции в отношении трех научно-исследовательских учреждений России, в одном из которых тестировали вакцину от коронавируса, передает Tengrinews.kz.



В черный список, публикация которого запланирована на сайте федерального реестра, попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны России, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии".



Как сообщает РИА Новости, в июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.



Власти США отмечают, что у них есть основания считать российские НИИ связанными с программой разработки и испытания химического и биологического оружия.



В посольстве РФ в США прокомментировали санкции против российских НИИ.



"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook.



Всего министерство торговли США представило список из 60 компаний, которые определены как действующие вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов Америки. Для них вводятся ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров.



На этой неделе Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. В рамках соглашения Россия поставит Казахстану 2 миллиона доз.



Напомним, ранее США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.