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США вводят санкции против российского НИИ, тестировавшего вакцину от коронавируса

Просмотров:421 Опубликовано: Сегодня, 18:07
США вводят санкции против российского НИИ, тестировавшего вакцину от коронавируса
Фото ©РИА Новости
Министерство торговли США вводит санкции в отношении трех научно-исследовательских учреждений России, в одном из которых тестировали вакцину от коронавируса, передает Tengrinews.kz.

В черный список, публикация которого запланирована на сайте федерального реестра, попали 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны России, 48-й Центральный научно-исследовательский институт Минобороны, ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии".

Как сообщает РИА Новости, в июне в 48-м ЦНИИ проверяли российскую вакцину от коронавируса на токсичность, безопасность, иммуногенность и защитную эффективность.

Власти США отмечают, что у них есть основания считать российские НИИ связанными с программой разработки и испытания химического и биологического оружия.

В посольстве РФ в США прокомментировали санкции против российских НИИ.

"Мы, конечно, обратили внимание на упомянутое уведомление американского ведомства. Оно вызывает у нас недоумение. Тем более что никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - говорится в заявлении посла на странице дипмиссии в Facebook.

Всего министерство торговли США представило список из 60 компаний, которые определены как действующие вопреки национальной безопасности или внешнеполитическим интересам Соединенных Штатов Америки. Для них вводятся ограничения на экспорт, реэкспорт и передачу товаров.

На этой неделе Казахстан и Россия договорились о выделении вакцины от коронавируса "Спутник V" после прохождения всех стадий испытаний. В рамках соглашения Россия поставит Казахстану 2 миллиона доз.

Напомним, ранее США отказались принимать результаты испытаний российской вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава аппарата Белого дома Марк Медоуз.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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mariaven (Посетители) Сегодня, 18:21
ZTE и HUAWEI загнулись под санкциями, даже мощная поддержка китайской госмашины не помогла.
Скорее всего у США есть какая-то информация по "вектору"
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • ЁмоЁ
  • Космос
  • veselaya
 master_kz (Посетители) Сегодня, 18:09
С каждым днем у них бомбит все сильнее и сильнее-))) Лучше против себя санкции ввели когда игрались с аналогичным вирусом в пробирках.
 
 

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