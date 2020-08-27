Освещал дорогу фонариком вместо фар: карагандинца выдало странное поведение

Водителя, освещавшего путь фонариком вместо фар, остановила полиция в Карагандинской области. Выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения. Все происходившее было записано на жетон стражей порядка, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Polisia.kz.По информации от полицейских, 23 августа около 1.00 во время несения службы наряд батальона патрульной полиции на автодороге Караганда-Аягоз обратил внимание на автомашину ВАЗ. Машина ехала с выключенными фарами ближнего света, но при этом водитель, надев солнцезащитные очки ночью, включил фонарик на телефоне и освещал им лобовое стекло. Как отмечается, этим он не только ослеплял себя, но и создавал опасную ситуацию на дороге.Странное поведение находившегося за рулем мужчины вызвало у полицейских подозрение. Через СГУ стражи порядка потребовали остановить авто, но тот на сигналы полицейских никак не отреагировал, прибавив скорость. Когда полицейские догнали машину, и потребовали у водителя документы, то он отказался их предъявить, обосновывая это тем, что он находится дома. Более того, мужчина грозился раздеться и уйти в неизвестном направлении."Поведение 30-летнего мужчины стало понятным, когда во время осмотра салона автомобиля, полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с веществом темно-зеленого цвета, растительного происхождения со специфическим запахом. Экспертиза установила, что это марихуана. Во время освидетельствования выяснилось, что задержанный находился в состоянии наркотического опьянения", - рассказали в полиции.Выкладывать пакет с наркотиком на стол мужчина сначала отказывался."Ребята, давайте жить дружно": как говорил кот Леопольд", – призывал он.Заведено уголовное дело по статье 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Проводится расследование.С начала года в Карагандинской области выявлено 756 водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического объяснения. Все нарушители лишены прав.