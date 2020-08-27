Как убийство вора в законе Лоту Гули отразится на криминальном мире Казахстана

Надир Салифов по прозвищу Лоту Гули пробыл на свободе менее трех лет: освободившись из азербайджанской колонии в октябре 2017 года, в ночь на 20 августа 2020-го он был застрелен в турецкой Анталье.





Он один из крупнейших законников, претендовавших на трон криминального короля не только всего постсоветского пространства, но и распространивших свое влияние в некоторых странах Восточной Европы.







ЭТАПЫ ВОРОВСКОЙ ЖИЗНИ

Надир Салифов родился 28 августа 1972 года в грузинском городе Дманиси, но вырос в Баку. Вместе с младшими братьями он выбрал в жизни криминальный путь. Его средний брат – Намик Бакинский, также впоследствии стал вором в законе.



Первый раз Гули попал за решетку в 1995 году и находился в заключении 8 месяцев. По его словам, все обвинения были ложными. Затем, летом 1996 года, его приговорили к смертной казни за убийство двух конкурентов. Но позже суд изменил приговор на 15 лет и отправил его в Гобустанскую тюрьму. И 10 лет Салифов провел в одиночке. Все это время он имел паспорт гражданина СССР и заявления на предоставление гражданства Азербайджана не подавал. В колонии Лоту Гули “дал раскрутку” – к его сроку добавили еще 16 лет.



Сидел он довольно комфортно, имел сотовый телефон и поддерживал связь с подельниками, находившимися на свободе. Таким образом, авторитет организовывал преступления, в том числе вымогательство в отношении различных азербайджанских предприятий и отдельных коммерсантов. В 2000 году Салифова заочно короновали воры в законе Рауль Кирия – Рауль Руставский и Джейран Асланов – Джейран Руставский. В 2010 году, когда Лоту Гули все еще находился в тюрьме, между его кланом и группировкой криминального авторитета Ровшана Джаниева – Ровшана Ленкоранского разгорелся конфликт, известный как Укропная война. Причиной стал спор из-за контроля над московскими рынками.



Даже находясь в тюрьме, Гули оказывал огромное влияние на часть криминального сообщества. По данным источника из российской полиции, в Москве и области азербайджанские ОПГ во главе с законниками Салифовым, Сулеймановым и Исмаиловым объединились для борьбы с Ровшаном Ленкоранским.



Выйдя из заключения в октябре 2017 года, Салифов сменил фамилию на Исмаилов и попытался подмять под себя другие ОПГ, действовавшие в Москве. И это ему почти удалось, ведь ни Дед Хасан, погибший от пули киллера, ни Шакро Молодой, которого арестовала полиция, не могли ему помешать.



Однако в декабре 2017 года против него выступила ОПГ из Чечни во главе с Азизом Батукаевым. Новый претендент собирался взять под свой контроль Дорогомиловский, Даниловский и Бутовский московские рынки, которые в то время были под колпаком Гули. Решив спорный вопрос, Надир Салифов заявил о своих претензиях на рынок “Food City”. Но вот беда – он находился в сфере влияния Ровшана Ленкоранского! Так началась очередная криминальная война.



Свои претензии на криминальное первенство Лоту Гули громко выразил, когда в августе 2018 года отказался признать главным законником 54-летнего Шишкана – Олега Шишканова. Его избрали на сходке боссом всех законников в Лужниках. Однако Гули заявил: “Король нам не нужен!”.



В 2018 году во Франции произошло покушение на приближенного Ровшана Ленкоранского – Рагима Намазова. Несмотря на тяжелые ранения, тому удалось выжить, но его супруга скончалась. Французская полиция, посчитав заказчиком нападения Салифова, направила через Интерпол запрос о его аресте властям Грузии, РФ и Украины. Но Гули успешно скрывался. В ноябре 2019 года Главное следственное управление Следственного комитета России по г. Москве возбудило в отношении Салифова уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (пункт 1 статьи 210 УК РФ).



Однако пули настигли Лоту Гули раньше, чем полиция… Сейчас в качестве обвиняемого по делу об убийстве Салифова проходит его приближенный Хаган Зейналов, известный как Хан Ахмедлинский.



Четырежды выстрелив в своего шефа, Хан сбежал. Телохранители Гули, открыв ответный огонь, ранили убийцу. Но Зейналову удалось добежать до авто, в котором на улице его ждал сообщник, 26-летний Амир Гамиди. Позже полицейские задержали обоих на подъезде к городу Денизли.



На допросе Хан заявил, что застрелил своего босса из личной неприязни. Но, как выяснило следствие, Салифов был убит сразу после телефонного разговора с Москвой. Зейналов вошел в номер Гули, когда тот разговаривал по телефону с одним из своих данников – поставщиком овощей московского рынка “Food City”. Тот якобы вовремя не перечислил Гули 5 миллионов рублей. Скорее всего, Салифова заказал кто-то из конкурентов. Возможно, соратники Ровшана Ленкоранского.



СТАНЕТ ЛИ ДИКИЙ АРМАН СМОТРЯЩИМ ПО КАЗАХСТАНУ?

21 августа погибшего вора в законе Надира Салифова похоронили в Стамбуле на кладбище в районе Беюк Чекмедже. На траурную церемонию съехались многие воры в законе и криминальные авторитеты со всего постсоветского пространства. Среди них и приближенный Лоту Гули Арман Джумагельдиев – казахстанский авторитет по прозвищу Дикий Арман.



Позже в своем аккаунте он разместил сообщение, которое теперь массово рассылается в сети Интернет. Мы публикуем его с сокращениями: “19 августа был предательски убит мой друг, мой старший брат. Я очевидец того, что он был очень щедрым, благородным, добрым и отзывчивым человеком, всегда помогал слабым, был на стороне справедливости. Говорил, что Аллах, Коран, сунна для него превыше всего… Он был настоящим лидером тюркского мира, и это огромная утрата для всех нас…



…Этот шайтан, который убил его, воспользовался добротой и доверчивостью моего брата. В те дни, когда он плакал и нуждался в средствах для лечения своей матери, брат, не задумываясь, помог ему. Помимо этого он и кормил, одевал и во многом поддерживал его. В итоге его доброта обернулась жестоким предательством…”.



Отметим, Лоту Гули приблизил к себе Армана Дикого и даже намеревался сделать его смотрящим по всему Казахстану. И тот платил ему взаимным уважением и доказал свою преданность на своем дне рождения. Один из гостей, вор в законе Квежоевич, посмел назвать врагов Гули – соратников погибшего Ровшана Ленкоранского – своими друзьями. В ответ именинник влепил Квежоевичу пощечину. Этим самым Дикий Арман, вероятно, нажил себе смертельного врага.



Что касается кресла смотрящего по Казахстану, то без такого покровителя, как Лоту Гули, добыть его Дикому Арману, видимо, будет непросто. Тем более после ряда спецопераций, проведенных КНБ и МВД РК, которые фактически разгромили крупнейшие ОПГ Казахстана. Несмотря на то что кое-кто из наследников некогда мощных отечественных преступных кланов уже согласился признать Дикого Армана своим лидером, убийство Лоту Гули может заставить их изменить свое решение. Более того, начать криминальный передел.



Впрочем, КНБ и МВД наверняка уже готовы к такому развитию событий, поэтому авторитетам под меч Фемиды лучше не подставляться.